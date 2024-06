De artista plástica a chef defumadora. Aysla Oliveira deixou de fazer vitrais para criar antepastos defumados. Ela já tinha estudado gastronomia, aprofundou os conhecimentos na área e construiu a própria câmara defumadora antes de abrir sua marca, a Ayslla Defumaria.



“O fogo é de uma beleza impressionante e tem uma importância singular na história. Tudo começou com fogo, talvez por isso esteja sempre presente dentro de nós. No caso da defumação, estamos falando de uma ciência. Imagina a bela contribuição que os egípcios deixaram para a gente, a descoberta de como preservar os alimentos através do calor e da fumaça. Sinto como se estivesse perpetuando a história”, diz Aysla, que, como dá para perceber, sempre foi fascinada por defumação.

Seus testes começaram pelas carnes, mas logo ela encontrou outro caminho com os antepastos. Primeiro, defumou berinjela e pimentão para a receita de caponata, que ficou “sensacional”, depois desenvolveu o tomate defumado. E não parou mais. Aysla usa lenha de eucalipto e, dependendo do produto, o processo de defumação pode durar cinco horas.



O jiló defumado com castanha de caju é um dos produtos mais amados, tanto pela criadora quanto pelos clientes. Surgiu a pedido de um exportador que estava indo participar de uma feira na Alemanha e na Polônia e queria levar um produto tipicamente brasileiro. Estava em cima da hora, ela não tinha ideia do que criar. Fazendo compras, “esbarrou” no jiló e pensou: vai você mesmo. “Defumei o jiló, sem tempero nem nada, e, quando provei, que sabor era aquele? A ação do calor e da fumaça conferiu a esse produto um sabor inigualável. É surpreendente”, descreve.

A receita fez sucesso na Alemanha e não foi diferente aqui no Brasil. Em Minas, então, nem se fala. A chef conta que até quem não come de jiló se desafia a provar e, normalmente, fica surpreendido e gosta do sabor. É uma ótima opção para acompanhar queijos e vinhos e, por que não, finalizar um bife de fígado, numa versão diferente da dupla ícone da gastronomia belo-horizontina.

Limão asiático

De sabor suave, a truta proporciona outra experiência sensorial quando passa pela defumação. Ainda mais porque entram amêndoas e limão kaffir, de origem asiática. “Queria finalizar a receita com limão kaffir, que é um dos mais perfumados do mundo, mas muito raro. Achei uma muda, plantei e esperei três anos para dar frutos. Hoje tenho um pé lindo”, conta. Os frutos são desidratados, processados e transformados em pó, levando um leve sabor cítrico para o antepasto.



Outro produto que se destaca é o pesto de manjericão crocante com amêndoas defumadas. Versátil, harmoniza com queijos, carnes e massas. Já imaginou usá-lo para finalizar um prato de espaguete ou risoto? Um ganho em praticidade e sabor.



A defumação também entra em receitas doces. Aysla tem uma linha de méis com frutas defumadas: coco, abacaxi e laranja com anis-estrelado. Elas entram agregar sabor, textura e beleza.

“O resultado é muito bonito, o produto fica com uma estética linda, tanto que muitas pessoas compram e falam que não têm coragem de abrir. Fico agradecida”, comenta Aysla. A arte continua a acompanhar a artista, só que agora agregada ao sabor. Além de fazer parte de mesas de antepastos, os méis podem ser usados para finalizar sobremesas e drinques.

