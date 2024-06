Massas leves, como espaguete com molho de tomate fresco, combina com vinhos leves e frutados

Outono e inverno combinam com uma comida mais reconfortante como um prato de massa quente acompanhado de um bom vinho para aquecer corpo e alma. A história das massas remonta a séculos atrás, com suas origens debatidas entre diferentes culturas, mas é inegável que a massa se tornou uma parte fundamental da dieta em muitas regiões do mundo, especialmente na Itália, onde ganhou identidade própria. Aproveitando a clima, o Supermercados Mundial promove o festival Della Pasta Mundial e compartilha um pouco da história dessas delícias, dicas de harmonização, promoções e uma receita deliciosa.



Harmonização de vinhos

A dupla massa e vinho é uma das favoritas entre os amantes de uma boa pasta, afinal, a escolha do vinho para acompanhar uma massa pode elevar a experiência gastronômica a outro nível. Abaixo, algumas sugestões de harmonização:

Massas leves (como espaguete com molho de tomate fresco): Opte por vinhos leves e frutados, como um Pinot Grigio ou um Sangiovese jovem.

Opte por vinhos leves e frutados, como um Pinot Grigio ou um Sangiovese jovem. Massas com molhos cremosos (como fettuccine alfredo): Vinhos brancos ricos e encorpados, como um Chardonnay com boa acidez, complementam perfeitamente a cremosidade do prato.



Vinhos brancos ricos e encorpados, como um Chardonnay com boa acidez, complementam perfeitamente a cremosidade do prato. Massas com molhos de carne (como lasanha): Vinhos tintos de corpo médio a encorpado, como um Merlot ou um Chianti, realçam os sabores ricos da carne.



Vinhos tintos de corpo médio a encorpado, como um Merlot ou um Chianti, realçam os sabores ricos da carne. Massas com frutos do mar (como linguine com camarão): Opte por vinhos brancos frescos e minerais, como um Sauvignon Blanc ou um Vermentino, para realçar os sabores delicados do mar.



Combinações perfeitas

Espaguete com salmão defumado: O espaguete combina maravilhosamente com o sabor defumado e rico do salmão, especialmente quando acompanhado de um molho cremoso de limão e alcaparras.

Lasanha de linguiça calabresa: A lasanha, com suas camadas de massa e queijo derretido, complementa perfeitamente a saborosa linguiça calabresa e um molho de tomate rico e encorpado.

Cannelloni de queijo e espinafre: O Cannelloni oferece um casamento perfeito entre o queijo cremoso e o sabor fresco do espinafre, especialmente quando assado com um molho bechamel e coberto com queijo gratinado.

História das massas

Embora sua origem exata ainda seja um tanto obscura, é amplamente aceito que as massas foram introduzidas na Europa por meio da influência árabe durante a Idade Média. No entanto, a versão moderna de massas ou pastas, como conhecemos hoje, foi refinada na Itália durante o Renascimento.

A massa italiana ganhou fama mundial devido à sua diversidade de formas e à combinação de ingredientes simples, como farinha e água. E o Brasil não fica atrás.



Escolhas para todos os bolsos

Cada um tem uma massa preferida. Com uma variedade infinita, em que podemos preparar de diversas formas e que está disponível nas prateleiras dos supermercados com preços diversos, cabendo em todo orçamento. Desde opções acessíveis, até opções mais premium, você encontra a massa que aquece seu paladar.



A receita

Linguine com Frutos do Mar

Ingredientes:

300g de Linguine da marca

200g de camarão

200g de lula, cortada em anéis

200g de vieiras

2 dentes de alho, picados

1/4 de xícara de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta a gosto

Salsinha fresca picada, para decorar



Modo de Preparo:

Cozinhe o linguine em água salgada fervente até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva e refogue o alho até dourar. Adicione os frutos do mar e cozinhe rapidamente até que estejam macios, cerca de 2-3 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Misture o Linguine cozido aos frutos do mar na frigideira e mexa bem para que fiquem bem incorporados.

Sirva o Linguine com frutos do mar em pratos individuais, polvilhado com salsinha fresca picada por cima.

Com essas dicas de história, escolhas, harmonização e receita, você está pronto para explorar o mundo das massas e vinhos neste tempo fresco, criando momentos gastronômicos memoráveis. Buon appetito.