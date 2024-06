Experiência gastronômica celebra a chegada do inverno na serra carioca (Fotos: Divulgação/ Brendon Nascimento e Mateus Costa)

No dia 21 de junho, a partir das 19h30, acontece o jantar harmonizado com vinhos Penedo Borges, com a presença do proprietário da vinícola Euclides Penedo Borges, no Trilhas do Araçari. Uma experiência gastronômica sensorial exclusiva, que proporcionará aos participantes uma verdadeira jornada pelo paladar e pelos aromas dos excelentes rótulos.

Localizado em meio à deslumbrante natureza da região serrana do Rio de Janeiro, o Trilhas do Araçari se destaca como um refúgio gastronômico, onde a harmonia entre a culinária contemporânea vegetariana e a atmosfera acolhedora cria o cenário perfeito para momentos especiais.

Menu exclusivo da experiência gastronômica

A noite começa com um caldinho de boas-vindas, uma combinação reconfortante de abóbora, maçã e gengibre, ideal para preparar o paladar para as opções que o sucedem.

Entrada:

Tartelete com brie e geleia de maçã com pimenta – Uma explosão de sabores e texturas que será harmonizada com o Vinho Penedo Borges Rosé, realçando os aromas e nuances do queijo e da geleia.

Pratos principais em mini porções:

O jantar continua com duas mini porções que vão encantar os amantes da boa mesa.

Risoto de cogumelos: Uma fusão de mix de cogumelos com arroz integral cateto orgânico, harmonizado com o encorpado Vinho Penedo Borges Cabernet Franc Cepas . Com suas notas intensas e estrutura robusta, o vinho complementa perfeitamente o sabor terroso dos cogumelos.

Uma fusão de mix de cogumelos com arroz integral cateto orgânico, harmonizado com o encorpado . Com suas notas intensas e estrutura robusta, o vinho complementa perfeitamente o sabor terroso dos cogumelos. Farfalle com molho de gorgonzola e damasco: A massa grano duro envolvida em um cremoso molho de gorgonzola e damasco será servida com o Vinho Penedo Borges Malbec Prisma, conhecido por sua complexidade e final longo em boca.

Sobremesa:

Para finalizar a noite de forma sublime, um clássico tiramisù, uma verdadeira tentação para os amantes de sobremesas, acompanhado do Vinho do Porto, que complementa os sabores com sua doçura e estrutura.

Além das iguarias e dos vinhos de alta qualidade, os participantes terão a oportunidade de entender o processo da harmonização e as particularidades dos vinhos servidos.

O restaurante Trilhas do Araçari fica localizado em Nova Friburgo – R. Gertrúdes Stern, 4400. O valor da experiência gastronômica por pessoa é R$180,00. As reservas podem ser realizadas através do telefone (22) 99749-6358. Vagas limitadas.

