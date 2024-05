A Wine BH e uma das empresas que apostam no aumento do consumo do vinho uruguaio pelos brasileiros

A supervisora da loja Wine em Belo Horizonte, Daniele Santos, indica por onde começar ao escolher um vinho do Uruguai: “Para momentos descontraídos e como welcome drink, os espumantes uruguaios são uma ótima pedida. A proximidade com a costa ajuda a preservar a acidez natural das uvas, resultando em espumantes aromáticos e refrescantes, como o espumante viña salort extra brut 2022, que traz as uvas Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc em perfeito equilíbrio”.



Segundo ela, “os paladares iniciantes vão se identificar com o finca traversa tannat 2022, um tinto sem passagem por barrica de carvalho, que evidencia o caráter frutado da tannat e mostra que a uva também pode elaborar vinhos menos agressivos e de fácil aceitação. E aos paladares mais desenvolvidos, indicamos o viña salort gran reserva tannat 2021, que traz a uva emblemática do país na sua versão mais robusta, num vinho que amadurece 12 meses em barrica de carvalho francês e tem perfil encorpado, com taninos marcantes e macios, sem perder o frescor, mostrando a máxima expressão da tannat no terroir uruguaio”.



Daniele Santos explica que, no geral, a tannat é uma uva intensa, tanto em sua coloração, quanto na carga aromática e tânica, mas também pode elaborar vinhos mais leves e fáceis de beber.: “Para quem quer conhecer a uva, a dica é iniciar com vinhos sem passagem por barricas de carvalho, que evidenciam o caráter mais frutado da uva, sem pesar no corpo e nos taninos, como na linha finca traversa. Os blends também são ótima opção, uma vez que trazem outras uvas que costumam suavizar a potência da tannat e equilibrar sua intensidade, como no finca paso cuello marselan tannat merlot 2020”.



E para quem aprecia os vinhos mais intensos, a dica de Daniele é conciliar o vinho com as harmonizações gastronômicas, como nas carnes de sabor mais intenso como cordeiro, grelhado na parrilha, com risoto de queijos, ou mesmo num suculento hambúrguer com bacon e cebolas caramelizadas.



Para Daniele Santos, o público de BH preza pelo custo/benefício, vinhos bons e com preço justo: “Optam por quantidade, já que estão sempre celebrando a vida, rodeado de pessoas, que facilmente se tornam amigos, logo na primeira taça”.

Serviço

Vinícolas com restaurantes para incluir no seu roteiro quando visitar o Uruguai. É preciso reserva

1 - Bodega Bouza

2 - Establecimiento Juanicó

3 - Bodega Spinoglio

4 - Bodega Los Cerros de San Juan

5 - Narbona Wine & Lodge

6 - Vinã Éden