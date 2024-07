Preferido do Maneco: o campeão de vendas se destaca pela presença da muçarela empanada e frita e do molho secreto com gostinho de alho



Localizada no Bairro Grajaú, a Maneco Burger surgiu em novembro de 2023 com o intuito de incentivar o consumo dos hambúrgueres de trailer. Toda a loja apresenta uma decoração que mescla elementos industriais com um ambiente acolhedor, que atrai famílias, casais e crianças.



Desde que abriram, Gracielle Santos e os sócios, Juliano Santos e Ricardo Carvalho, viram um crescimento considerável no número de pessoas que frequentam a hamburgueria. A rotatividade é alta e eles já vendem 400 sanduíches por semana – a expectativa é chegar a 200 por dia.



Entre os hambúrgueres da Maneco, três opções chamam a atenção dos consumidores: o Egg Bacon, o Seu Manoel e o Dona Neuza. O primeiro é feito com 120g de um blend de carnes bovinas, queijo prato derretido, ovo, bacon defumado, batata-palha caseira, molho Maneco (rosé), salada e pão brioche selado na manteiga.



Os outros dois são homenagens aos avós de Gracielle. Feito no pão australiano selado na manteiga, o Seu Manoel leva o mesmo blend de carne, uma fatia de queijo cheddar derretido, bacon defumado, molho Maneco e cebola caramelizada. Já o Dona Neuza é um blend de linguiça 120g com queijo empanado e frito, molho barbecue mineiro com goiabada, bacon defumado artesanal, cebola crispy, molho Maneco e pão australiano.

O hambúrguer Dona Neuza é uma homenagem à avó de Gracielle Santos, uma das sócias do Maneco Burger @uaivalentim/Divulgação



Não por acaso, o campeão de vendas leva o nome de Preferido do Maneco. Nele, tem o blend de carnes de 120g, disco de muçarela empanada e frita, ovo, cebola crispy, fatias de bacon crocante, alface, tomate e o molho secreto Maneco. Tudo dentro de um pão de brioche selado na manteiga.

Porções e bebidas



Além dos sanduíches, o menu possui porções como a clássica batata frita com cheddar e bacon, “travesseiros” de queijo gouda empanados e fritos servidos com barbecue de goiabada e anéis de cebola empanados de queijo gouda, acompanhadas por bebidas como as cervejas artesanais da Verace, marca parceira da loja.



“A Maneco é focada no sabor e, principalmente, no sabor nostálgico do hambúrguer. O hambúrguer não se tornou uma das comidas mais populares do mundo à toa, ele tem uma tradição. E a gourmetização vai fazendo isso se perder. Hoje em dia tem hambúrguer aí que você come e não tem gosto de hambúrguer. Então, a Maneco quis resgatar o 'hambúrguer de trailer'. Toda vez em que a gente lança um hambúrguer, pensa que tem que ter os elementos que o compõem, é o nosso filtro para ver se a gente vai colocar o item no cardápio. Não significa que, porque é de trailer, pode ser qualquer coisa”, pontua Gracielle.

Molho secreto



A hamburgueria trabalha com hambúrguer artesanal, batata-palha caseira, milho, pão de brioche, molho com gostinho de alho e outros ingredientes que trazem nostalgia, mantendo a tradição do trailer. Entre os molhos, estão presentes o verde, o Maneco (rosé) e o barbecue, que pode ser simples ou com goiabada.



Para os interessados na receita do molho especial, que carrega o nome da casa, Gracielle esconde o jogo: “Ele é feito com alho, ervas, mostarda de Dijon, cebola e alguns ingredientes secretos que não podemos revelar”. Os clientes pediam tanto o molho secreto para levar para casa que os sócios lançaram uma versão de 250ml para a venda.



Assim como nas outras hamburguerias “raiz”, o público do Maneco também é composto por casais, família e amigos. O ambiente aconchegante atrai as pessoas que buscam conversar e passar um tempo de qualidade juntas.

Anote a receita: Hambúrguer Dona Neuza



Ingredientes

120g de blend de linguiça (ou carne de boi, se preferir)

100g de queijo empanado e frito

molho barbecue mineiro com goiabada

bacon defumado artesanal

cebola crispy

molho Maneco

pão australiano

manteiga (para selar o pão)

Modo de fazer

Modele o blend de linguiça em formato de hambúrguer ou utilize a carne de boi para formar o hambúrguer de 120g.

Em uma frigideira, frite o hambúrguer até atingir o ponto desejado.

Em outra frigideira, empane e frite o queijo até ficar dourado e crocante.

Monte o hambúrguer colocando o queijo empanado sobre a carne, seguido do barbecue mineiro com goiabada.

Adicione as fatias de bacon defumado artesanal e a cebola crispy.

Finalize com o molho Maneco.

Passe manteiga em ambos os lados do pão australiano e sele na frigideira até dourar.

Coloque o hambúrguer montado dentro do pão selado.

Sirva quente e aproveite.

Serviço



Maneco Burger

Avenida Silva Lobo 1735, Grajaú

De terça a domingo, das 16h30 à 00h

(31) 99315-6006

@manecoburger.bh

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino