O Dia do Amigo é comemorado neste sábado, 20 de julho, reforçando a importância da amizade na vida das pessoas. Curiosamente, a data foi escolhida por conta da chegada do homem à Lua, conquista que, de acordo com o professor de psicologia argentino Enrique Febbraro, transcende fronteiras e representa a união e a amizade entre os povos. Para celebrar a data especial, separamos sete bares divertidos em Belo Horizonte para você curtir em boas companhias!







Bença Bençoi

Fundado em 2021, o bar Bença Bençoi é decorado com mesinhas coloridas, árvores como jabuticabeiras e pé de acerola, além de uma Kombi verde adaptada, onde são preparados os drinques. No espaço interno, o estilo do local cativa os clientes com a alma mineira que toma conta do estabelecimento. De quarta a domingo, a agenda cultural da casa atrai o público com shows ao vivo de MPB, samba, chorinho e outros ritmos brasileiros. Neste sábado, o Dia do Amigo, Aislan Rodrigues se apresentará na casa tocando MPB e outras brasilidades.

Pratos como o peixe com batata rasgada, feito com tiras de filé de tilápia empanadas, batata rasgada e maionese de alho com especiarias, e o bolinho de jiló com linguiça calabresa, que acompanha maionese e geleia de pimenta da casa, estão presentes no menu do Bença Bençoi.

O peixe com batata rasgada é um dos aperitivos do Bença Bençoi Instagram/Reprodução



Falando em bebidas, o “Desmancha Samba” é ideal para quem aprecia drinques amadeirados e com notas herbais. Feito com Cynar, vermute tinto, vermute seco, fernet branca, limão capeta, salmoura de alcaparra e bitter de laranja, é um dos maiores sucessos do local. Já “O Velho Boêmio” traz um coquetel à moda antiga: destilado (cachaça amarela), xarope de açúcar demerara com laranja, bitter aromático e de laranja, doce de laranja e queijo Minas.





Rua Diamantina, 492 - Lagoinha

Segunda e terça: 11h às 14h; quarta e quinta: 11h às 14h / 18h às 00h; sexta: 11h às 14h / 17h às 00h; sábado: 12h às 00h; domingo: 12h às 19h

@benca.bencoi





Bar da Cácia

O Bar da Cácia é um ponto de encontro ideal para quem deseja cantar no karaokê com os amigos! No primeiro andar, os clientes podem consumir os itens do cardápio do restaurante, enquanto o espaço karaokê toma conta do segundo andar todos os dias, a partir das 19h.

Famoso pelas promoções, o bar oferece, de segunda a quarta, cervejas long neck por R$ 8 e a música para cantar sai por apenas R$ 1. Às quintas, são os drinques que ficam com até 40% de desconto.

O Bar da Cácia atrai os clientes com as promoções de long neck de segunda a quarta Instagram/Reprodução

Rua Rio de Janeiro, 1411 - Centro

Segunda: 18h às 2h30; terça a quinta e domingo: 18h às 3h30; sexta e sábado: 18h às 4h30

@bardacaciaoficial





Querida Jacinta

O Querida Jacinta tem fama por ser um bar dançante, além de ser uma cervejaria e um restaurante. Com DJs que tocam forró toda terça-feira e músicas diretamente da playlist do local às sextas e sábados, o bar presta homenagem à boemia mineira e se localiza em um galpão na Zona Leste da capital. É recheado de chopes da casa com cervejarias locais, drinques tropicais e pratos saborosos cheios de memória, além de um empório de produtos locais e acessórios.

Coxa Creme do Querida Jacinta: coxa de frango envolvida em uma massa de batata e abóbora, recheada com creme de queijo e empanada com farinha panko Instagram/Reprodução

O cardápio traz itens como a “Coxa Creme”, feita com a coxa de frango envolvida em uma massa de batata e abóbora, recheada com creme de queijo e empanada com farinha panko, acompanhada do molho barbecue da casa, e o “Risoto Mineiro”, feito com arroz arbóreo com linguiça defumada, bacon, queijo parmesão e queijo canastra, finalizado com couve fininha e limão galego.





Rua Grão Pará, 185 - Santa Efigênia

Terça: 11h às 14h30; quarta e quinta: 11h às 14h30 / 18h às 00h; sexta: 11h às 14h30 / 18h às 1h; sábado: 11h30 às 1h; domingo: 11h30 às 16h

@queridajacinta





Ofélia Bar

O nome do restaurante foi pensado em referência à peça Hamlet, de Shakespeare, que apresenta uma Ofélia intensa e mística, características presentes em todo o local. Pelas mãos da chef Kiki Ferrari, o bar traz pratos como o “Salmão e Axé”, feito com pururuca de mandiopan coberta com fatias de salmão curado, ceviche de banana, maionese de moqueca e camarão seco, e o “Sorriso Espanhol”, composto pela famosa Paella de macarrão, em uma versão feita com risoni (massa em formato de arroz), salteada com camarões no sofrito (refogado espanhol com páprica, açafrão, cebola e pimentões vermelhos), finalizado com presunto de parma, maionese de chipotle e cebolinha.

O Ofélia Bar traz pratos pelas mãos da chef Kiki Ferrari Instagram/Reprodução

Além disso, o cardápio de drinques do local é inspirado no tarô, com bebidas autorais feitas por Jocassia Coelho, como “A Imperatriz”, inspirado na carta que indica prosperidade, boas novas, beleza e harmonia. O drinque leva Vermute Bianco, cachaça envelhecida em carvalho, espumante Brut, limão siciliano, cereja Amarena e pó de hibisco, e “Os Amantes”, que se relaciona à decisões, parcerias e coragem. Como os amantes estão sempre juntos, são representados por dois drinques: o primeiro é uma combinação de St. Remy (aperitivo de maçã) com espumante Brut e o segundo drinque é uma marcante combinação de uísque Jameson, xarope de romã, angostura e zest de laranja.

Também é possível se consultar com tarólogos no local, em uma consulta cobrada à parte. O preço é por perguntas e tem promoção: uma pergunta sai por R$ 40, duas por R$ 55 e três por R$ 65.







Rua Rio Grande do Norte, 311 - Santa Efigênia

Terça: 18h às 23h; quarta e quinta: 18h às 00h; sexta: 18h às 1h; sábado: 12h às 1h; domingo: 12h às 20h

@ofelia.bh

The House Food & Fun

O The House se diferencia de outros estabelecimentos por fornecer aos clientes a possibilidade de jogar jogos famosos como Super Mario Kart nos consoles integrados a mesas do segundo andar. O local também apresenta um musical de filmes e séries toda quarta-feira, com cantores e músicas temáticas do universo do entretenimento. Além disso, a decoração temática de séries e filmes chama a atenção, com banheiros temáticos de Harry Potter, Alice no País das Maravilhas e 007, o sofá laranja icônico do seriado Friends.

Cinco variedades de hambúrgueres acompanhados pela batata rústica, como o "Crusty Crab", batizado em homenagem ao desenho Bob Esponja, feito com pão artesanal, alface, receita secreta do hambúrguer de siri, requeijão de barra, picles, anéis de cebola roxa, mostarda e catchup, estão presentes no cardápio, além de diversas opções de saladas e pratos veganos/vegetarianos que agradam todos os públicos.

A sobremesa "Charlie’s Favorite" é feita com brownie, nozes, marshmallows tostados e muito chocolate! Instagram/Reprodução



As bebidas são batizadas em homenagem a personagens clássicos, como a “W. White”, inspirada no químico da série "Breaking Bad", que leva rum, limão siciliano e Caruaçu, e a “Penélope Charmosa”, que contém vodca, cranberry, flor de sabugueiro e algodão doce. As sobremesas também são inspiradas em filmes, como a “Charlie’s Favorite”, feita com brownie quentinho, nozes crocantes, marshmallows tostados e muito chocolate.

Avenida do Contorno, 5727 - Savassi



Segunda: 18h às 22h30; terça a quinta: 18h às 23h; sexta: 18h às 00h; sábado: 13h às 00h; domingo: 13h às 16h / 18h às 22h

@thehouseoficial





Taberna Santê

Com temática medieval, o Taberna Santê é ambientado com referências de grandes nomes da literatura e produções televisivas de fantasia, atraindo os clientes fãs de séries e filmes de época. Acessórios como capacetes, fantasias e espadas estão disponíveis para os clientes se caracterizarem durante a refeição.

A "Torre de Westeros", inspirada no seriado Game of Thrones, compõe o cardápio da Taberna Instagram/Reprodução

Itens como a "Winterfell", inspirada no seriado Game of Thrones, composta por 800g de batata frita com muçarela, e o “Senhor dos Anéis”, uma porção gigante de anéis de cebola, stick de muçarela e filé de frango empanados com Doritos compõem o menu da Taberna. Para beber, o local apresenta cervejas comuns e artesanais.

Rua Salinas, 2113 - Santa Tereza



Quarta: 18h às 23h; quinta a sábado: 18h às 1h

@tabernasante





Ludo Café

O Ludo Café é um espaço de entretenimento que reúne as pessoas e estimula a socialização entre os clientes por meio de atividades lúdicas, com mais de 450 jogos de tabuleiros e de cartas. Sanduíches como o “Pôquer”, feito com baguete artesanal, iscas de contra-filé, creme de queijo canastra, pimentões vermelhos e amarelos salteados e lascas de provolone, e drinques como a “Poção Polissuco”, feito com Schweppes, sorvete de baunilha, xarope maçã verde podem ser encontrados no estabelecimento.

Jogos como o Coup estão presentes na Ludoteca do Ludo Café Instagram/Reprodução

O Couvert Lúdico dá direito a utilizar o espaço, jogar qualquer jogo quantas vezes quiser e garante a explicação dos monitores de jogo. De terça a quinta, o couvert lúdico custa R$ 25 por pessoa, mas a partir de R$ 50 em consumo ele fica por R$ 10. Já de sexta a domingo, o couvert sai por R$ 35 para cada pessoa, e a partir de R$ 50 em consumo ele custa R$ 20.

Rua Antônio Dias, 201 - Santo Antônio

Terça a quinta: 17h às 23h; sexta: 17h às 00h; sábado: 16h às 00h; domingo: 11h às 20h

@ludocafebh





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino