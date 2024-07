Existem dois tipos de fãs de hambúrguer, os apreciadores de clássicos, que se deliciam com um simples “pão, carne e queijo” e do outro lado os amantes de inovação, que se lambuzam com as mais variadas misturas. Para esse segundo time, o Outback acaba de lançar um hambúrger em parceria com a Ruffles.

A união entre as marcas começou com o lançamento da batata Ruffles sabor Costela Barbecue, um dos mais famosos pratos da rede de comida australiana.

O lançamento da vez, Ruffles Wave Burger é marcado pela mistura da crocância da Ruffles sabor Costela Barbecue com o clássico e suculento hambúrguer de 200 gramas no pão brioche, coberto por um molho exclusivo sabor Cheese Sauce, picles de cebola roxa, gratinado de queijos derretidos e um toque especial de sriracha cheese.

Para completar a experiência, o lanche vem acompanhado de mais uma porção de Ruffles sabor Costela Barbecue.

E se você é do time que ama um delivery, a promoção também está disponível no iFood e outros aplicativos de delivery, com as Ruffles chegando em um recipiente separado para não perder a crocância e você montar o seu burger do jeito que preferir!

"Estamos sempre buscando sabores que surpreendam nosso público", explica Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing do Outback no Brasil. "Com o Ruffles Waves Burger, mostramos que as Ruffles podem ser mais do que um acompanhamento, mas sim um ingrediente que eleva o sabor do hambúrguer", complementa Simone Simões, diretora de marketing da PepsiCo Brasil.

O Ruffles Wave Burger e a Ruffles sabor Costela Barbecue estão disponíveis por tempo limitado.