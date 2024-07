BH recebe competição de quem come mais pimenta

Acontece neste sábado (20/7) a 2ª edição do Desafio da Pimenta. O evento é uma competição para ver quem consegue comer a maior quantidade em determinado tempo. O desafio será na loja Pimenta Severino's, localizada no Mercado de Origem, na Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Bairro Olhos D'Água, às 14h. Quem não dispensa uma boa pimenta pode participar mediante inscrição gratuita no Sympla.

Na competição, os participantes serão estimulados a comer a maior quantidade possível de pimenta, as mais ardidas do mundo, em um determinado tempo. Aqueles que conseguirem comer mais pimentas passa para a próxima fase. A cada round aumenta a ardência. Ganha quem conseguir chegar à última etapa. Haverá premiação surpresa para os três primeiros lugares.



No entanto, para além do prêmio, o desafio é uma oportunidade de explorar novos sabores e se desafiar.

Quais pimentas podem ser encontradas?

No desafio serão encontradas, principalmente, pimentas acima de 50.000 de Capsaicina, a substância inodora, incolor e insolúvel em água que possui ação antioxidante e responsável pela ardência.

Além dessas, a pimenta conhecida como Carolina Reaper promete ser o ponto alto da disputa. A espécie é cultivada no sítio do idealizador do evento, Denison Pereira Severino, da Pimenta Severino's. “Essa vai desclassificar o último competidor”, alerta ele.

Para os iniciantes, a dica é consultar um médico para garantir que você está em boas condições de saúde e não tem nenhum problema que possa ser agravado pelo consumo de pimenta. Para treinar a tolerância a ardência, é indicado comer pequenas quantidades de tipos picantes em casa antes para acostumar o paladar. Começar com as mais leves, aumentando gradativamente a ardência também pode ajudar, bem como a mastigar da forma correta para liberar o sabor.

No geral, o Desafio da Pimenta é voltada aos amantes da adrenalina e superação, uma vez que é uma maneira de testar limites e provar a resistência à dor. Segundo Denison Severino, esse tipo de evento também gera engajamento nas redes sociais. "Costumam ser visualmente impactantes e geram bastante engajamento nas redes sociais, muitas curtidas, visualizações e reconhecimento online", afirma.

Competições envolvendo a pimenta, podem ser perigosos e devem ser feitos com cautela. É fundamental se divertir com segurança e não se colocar em risco desnecessário. Por isso, a orientação é que os participantes se prepararem com antecedência, pesquisem os tipos de pimentas que serão usadas e os riscos envolvidos. É importante também ter em mãos água, leite ou outro alimento que possa ajudar a aliviar a ardência.