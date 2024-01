O chef de cozinha mineiro Leo Paixão foi às redes sociais para falar sobre a mudança de endereço do Nicolau Bar da Esquina, marcada para o início de março. O espaço será transferido do Horto, na Zona Leste de Belo Horizonte, para o Belvedere, Região Centro-Sul, na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima.

Ao citar os motivos que levaram à mudança, o post no Instagram levantou discussão entre os internautas. Léo Paixão dirige o Grupo Glouton, integrado pelas etiquetas gastronômicas Glouton, Ninita, Nico e Niolau Bar da Esquina.

No início da publicação, o chef falou sobre o sucesso do gastrobar, aberto há quase seis anos. Segundo ele, o bar teve filas enormes, superlotação, pessoas que desistiram de conseguir uma mesa de tanto esperar, antes do sistema de reservas. "Nicolau fez história", escreveu ele.

Leia também: Chef Leo Paixão está à frente de novo projeto social na área da gastronomia



Mas Leo Paixão disse que as coisas mudaram depois da pandemia, com o boom de novos estabelecimentos na cidade, o que, segundo ele, acabou influenciando na diminuição do movimento de clientes na Região Leste. Além disso, o chef elencou aspectos que deixou a direção do estabelecimento "desanimada", como "invasões e roubos", "processos de vizinhos por causa de barulho" e "flanelinhas de tornozeleira eletrônica intimidando os clientes". "Foi nosso limite", postou.

Em seguida, ele afirma que estava se preparando para abrir um restaurante na fronteira entre os bairros Vila da Serra e Belvedere, o que seria uma demanda dos clientes. "Achei que era hora do Nicolau mudar de ares. O bar merece um ambiente seguro, com centenas de vagas de manobristas, bela vista, sem incomodar vizinhos, com mais música ao vivo e muita comida e bebida boas", publicou Paixão.

Discussão no Instagram

Com nove horas da publicação no ar, já haviam quase 1 mil comentários, negativos e positivos. Usuários criticaram a justificativa do chef..

"Tem uma contradição aí: no mesmo lugar se formavam filas, agora é uma rua mal iluminada e sem movimento", disse um perfil. "O que deve ter acontecido foi a má administração, se não tiver organização a tendência é a faleência como a grande maioria do empreendedor", comentou outro. "Vila da Serra é o lugar mais cafona de BH e RM", acrescentou mais um usuário.

"Comentário infeliz e preconceituoso, que só reforça uma ideia estereotipada de determinados locais da cidade. Como se na zona sul não fosse igual ou pior nos mesmos pontos destacados como justificativa para o fechamento. ainda bem que BH é muito mais legal e diversa que Belvedere e Vila da Serra", criticou outro comentário.

Leia também: Faróis da boemia: bares fora da rota tradicional atraem público de toda a cidade



Outros posts, no entanto, apoiaram as declarações de Leo Paixão. "Roubos, assaltos e medo são realidade do bairro. Por que não cobrar isso de quem de fato pode contribuir? Leo está fazendo um favor, trazendo um foco para um problema que ninguém quer resolver", disse um perfil. "O público do Nicolau realmente não combina com a tradição boêmia da zona leste", afirmou mais um. "Eu morei ao lado do Nicolau e, sim, realmente as ruas são escuras, já vi sim flanelinha intimidando a galera porque eu passeava lá com minha cachorra e só me sentia segura porque tinha gente do Nicolau lá", concluiu outro comentário.