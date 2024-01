Dois empresários mineiros e seus familiares eram os passageiros da aeronave que caiu na manhã deste domingo (28/1) em Itapeva, no Sul de Minas. Natural de Janaúba, na Região Norte do estado, Marcílio Franco da Silveira estava no avião junto da mulher e um filho do casal. O sócio dele, André Rodrigues do Amaral, de Carmópolis de Minas, na Região Oeste, também estava no voo, assim como sua companheira. Todos morreram no acidente, incluindo o piloto e o copiloto, somando sete vítimas.

André e Marcílio eram sócios na financeira Credfranco, que atua com correspondentes bancários e empréstimos consignados para aposentados, servidores públicos e outras categorias. A informação sobre o falecimento dos tripulantes foi confirmada à reportagem por familiares das vítimas e a empresa emitiu nota de pesar (veja íntegra no fim da matéria).

A aeronave, um monomotor de prefixo Piper PA-46-350P Malibu Mirage/Jetprop DLX, decolou do Aeroporto Estadual de Campos dos Amarais, em Campinas, no interior paulista, na manhã deste domingo (28/1). O avião se partiu em pleno ar e dois pedaços despencaram em uma área desmatada em Itapeva, divisa com o estado de São Paulo.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionado e fica a cargo da investigação das causas para a queda do avião. Segundo o órgão, os primeiros trabalhos são feitos a partir da coleta e confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação e a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave.

Leia a nota emitida pela Credfranco:

É com profundo pesar e consternação que a CREDFRANCO comunica o falecimento dos nossos estimados empresários André Amaral, Marcílio Franco e familiares, ocorrido em 28/01/24, deixando um legado de empreendedorismo, liderança e humanidade.

André Amaral e Marcílio Franco foram pilares fundamentais na fundação e crescimento da CREDFRANCO, dedicando suas vidas ao desenvolvimento de soluções inovadoras e ao fortalecimento das relações comerciais e comunitárias. Suas visões e esforços não apenas impulsionaram a nossa empresa, mas também contribuíram significativamente para o avanço do setor.

Neste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade à família, amigos e a todos que compartilham conosco este momento de tristeza e reflexão.

A CREDFRANCO está comprometida em honrar a memória e continuar o legado de André e Marcílio, mantendo os valores e princípios que eles tanto prezavam.

Os detalhes sobre as cerimônias de homenagem e sepultamento serão informados oportunamente. A empresa prestará todo o apoio necessário aos familiares e colaboradores neste período difícil.

Com respeito e saudade.