As fortes chuvas ‘escavaram’ a terra

Parte da MG-105, rodovia estadual reformada há dois meses, cedeu entre os municípios de Águas Formosas e Crisólita, no Vale do Mucuri. O trecho de 20 km está interditado desde sábado (27/1).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as fortes chuvas "escavaram" a terra de uma manilha de escoamento de águas da via. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o buraco que ficou na estrada. Restou apenas o asfalto, sem apoio.





Manilha de escoamento de águas da rodovia ficou exposta Reprodução/ Redes Sociais

Militares estão no local fazendo isolamento da pista e sinalização nos dois sentidos da rodovia para evitar acidentes.

O complexo rodoviário formado pelas MGs 105 e 409 foi completamente reformado pelo Governo de Minas e entregue em novembro de 2023. A obra custou cerca R$ 88 milhões.

De acordo com Alexandre Amador, Consultor de Projetos de Umburatiba, os municípios e distritos da região costumam utilizar a passagem para transporte de pacientes que precisam ser atendidos em cidades polos, como Teófilo Otoni, Governador Valadares e Ipatinga.

Devido à interdição, há possibilidade de que nenhum dos tratamentos prossiga nos próximos dias. Além disso, na última quinta-feira (25/1), uma ponte que liga os municípios de Umburatiba a Nanuque, também no Mucuri, caiu. “Ninguém se feriu com a queda da ponte e com trecho que cedeu na MG-105, porém, estamos ‘ilhados’, já que parte das estradas vicinais também estão alagadas”, diz Alexandre.

Ponte ligava as cidades de Umburatiba e Nanuque Defesa Civil de Umburatiba

“Estamos com um problema de acessibilidade grande, da zona rural à sede dos municípios, para chegar às cidades polos, que fazem tratamento como hemodiálise, oncologia e, até mesmo, em caso de algum acidente."

Moradores estão 'ilhados' com todas as estradas interditadas Prefeitura Municipal de Machacalis

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), responsável pela manutenção das vias, e aguarda retorno.