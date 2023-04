Forno de Minas agora é 100% canadense

Com a operação, fundadores da Forno de Minas deixarão o negócio, fundado em 1990 pela família em Belo Horizonte (foto: Pixabay/Reprodução)

A McCain do Brasil, empresa filha da canadense líder mundial em vendas de batatas pré-fritas congeladas, fechou acordo para comprar o controle da mineria Forno de Minas, famosa pelos pães de queijo.



Com a operação, já comunicada ao Cade, os fundadores da Forno de Minas deixarão o negócio, fundado em 1990 pela família em Belo Horizonte.

A canadense já era dona de 49% da Forno de Minas desde 2018 e agora comprou a parcela restante por valores não revelados.

Ao mesmo tempo, a McCain passa a deter a totalidade da Sérya, também uma fabricante de batata frita congelada, cuja parcela das ações era detida pela Forno de Minas.

Para o grupo canadense, a transação deve ajudar a consolidar sua presença no Brasil e expandir seu portfólio, que hoje tem foco nas batatas, pizzas congeladas e anéis de cebola.

No país, a principal rival da McCain nas batatas pré-fritas congeladas é a mineira Bem Brasil.

As vendas dessas empresas saltaram na pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a cozinhar em casa e correram para comprar utensílios como as fritadeiras do tipo air fryer.