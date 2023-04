BH tem a segunda maior queda no preço da cesta básica entre as capitais

Belo Horizonte apresentou uma queda significativa no preço a cesta básica entre fevereiro e março, totalizada em -3,27%. (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O valor da cesta básica caiu em março em 13 das 17 capitais persquisadas mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em Belo Horizonte, a cesta básica custava R$ 654,57 em março, uma quedai de 3,27% em relação a fevereiro. O índice se configurou como uma das maiores reduções, perdendo apenas para Recife, onde o custo da cesta básica diminuiu 4,65%.

A capital mineira também se destacou quanto à redução do custo do conjunto de gêneros alimentícios básicos nos três primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando uma queda de 6%. Foi a maior redução entre as 11 cidades que apresentaram queda.





O salário mínimo e a cesta básica





De acordo com Fernando Ferreira Duarte, supervisor técnico do Dieese em Minas Gerais, a cesta básica é baseada no valor do salário mínimo, que deve suprir as necessidades do cidadão cobrindo alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.





O supervisor explica que a queda no preço da cesta básica não significa que os produtos se tornaram mais acessíveis, se o salário mínimo continua sendo insuficiente para cobrir os gastos com alimentação. Em março, o trabalhador que recebe o piso nacional gastou 55,47% do seu rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos.



O comportamento dos preços na mesa



Conforme Fernando, principalmente em Belo Horizonte e em outras metrópoles, o consumo é pautado, principalmente, nos preços dos produtos nos mercados, já que não faz parte do perfil de um morador da cidade grande produzir os seus alimentos em casa, como plantar frutas e legumes.





Dessa forma, quando o consumidor vai ao mercado, ele se depara com a alta ou a queda dos produtos básicos de alimentação incluídos na cesta básica.



O aumento e a queda no preço de alguns alimentos da cesta básica são mais significativos que outros. Para ilustrar a situação, Fernando usou como exemplo a carne e o óleo de soja.



O preço da carne é maior que o do óleo, bem como a quantidade consumida mensalmente. Então, se o preço da carne aumenta, o impacto no bolso do consumidor é maior. Cada produto apresenta um comportamento particular.