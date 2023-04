Minas Trend começa nesta terça-feira em Belo Horizonte

A 29ª edição do Minas Trend acontece no Minascentro nesta terça-feira (11/4) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Começa nesta terça-feira (11/4) a 29ª edição do Minas Trend no Minascentro, na avenida Augusto de Lima, região Central de BH. Até quinta (13/4), serão apresentadas as coleções de primavera/verão 2024 e, neste ano, há uma novidade para os lojistas, vendas no formato pronta-entrega.



Pela primeira vez, o evento vai trabalhar com foco na agenda do comércio varejista e pretende conciliar os pedidos para a próxima temporada com a aquisição de artigos para a renovação ou complementação de estoque.



Pela primeira vez, o evento vai trabalhar com foco na agenda do comércio varejista e pretende conciliar os pedidos para a próxima temporada com a aquisição de artigos para a renovação ou complementação de estoque.





"Essa modalidade está alinhada com a nova dinâmica do setor e com as necessidades do setor varejista que precisa de uma entrega ágil para suprir a demanda dos consumidores. Temos certeza de que essa adequação vai favorecer os lojistas do segmento tanto da capital, que possui mais de 15 mil lojas do setor, quanto do interior e também de outros estados", disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva.

As Secretarias de Estado de Cultura e Turismo, de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Social vão apresentar a 'Passarela Liberdade' (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Na abertura do evento, estarão presentes os presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, o presidente do Sebrae Minas e da CDL/BH, Marcelo Souza Silva e o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.