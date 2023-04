Pai de santo é alvo de novas denúncias de abuso sexual em BH

Três jovens já haviam denunciado suspeito por estupro (foto: Pixabay/Reprodução) A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu outras oito denúncias contra o suposto pai de santo que teria abusado sexualmente de pessoas que frequentavam um terreiro de Candomblé, no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte. Os depoimentos foram prestados desde que o homem, de 59 anos, foi preso na última quarta-feira (5/4).

Três pessoas compareceram à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na capital, nesta segunda-feira (10/4). No dia da prisão, a corporação informou que, entre as vítimas do suspeito, três são enteadas.









Ainda de acordo com a PCMG, uma das vítimas relatou que, em 2019, quando tinha 18 anos, contou para sua mãe (esposa do suspeito) que o padrasto a havia estuprado. No entanto, a genitora não acreditou. Já em abril deste ano, outra filha da mulher, dessa vez de 15 anos, relatou que, assim como a irmã, foi abusada pelo homem.



Estupros





Os estupros teriam começado quando ela tinha 8 anos. A partir daí, a mulher acreditou nas filhas. Uma terceira enteada também acabou denunciando os abusos.





O suspeito está detido no sistema prisional e segue sendo investigado por crimes sexuais contra adolescentes e mulheres. Qualquer mulher que tenha sido vítima ou que foi testemunha de algum ato contra outras mulheres pode denunciar. Para isso, basta procurar uma delegacia de polícia.