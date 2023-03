Homem que abusou de sobrinha é preso suspeito de estuprar as filhas em MG

Investigações são conduzidas na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Nova Serrana (foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Um homem, de 41 anos, suspeito de estuprar as filhas de 13 e 14 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (17/3) em Nova Serrana, região Centro-Oeste do estado, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ao se apresentar à delegacia. Conforme as autoridades, ele já tem passagem pela polícia por ter abusado de uma sobrinha.