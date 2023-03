Morre Paulo Newton Paiva, um dos fundadores da faculdade Newton Paiva

Engenheiro Paulo Newton Paiva foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17/3) em um lote vago (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Ele foi encontrado por vizinhos e funcionários do edifício por volta das 10h. O engenheiro Paulo Newton Paiva Ferreira foi encontrado morto em um lote vazio, ao lado do prédio onde ele morava no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (17/3).Ele foi encontrado por vizinhos e funcionários do edifício por volta das 10h.





A filha dele chamou a polícia após o pai deixar de responder as mensagens dela e informou que ele fazia uso de remédios.









O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, onde passará por um exame de necropsia, de acordo com a PCMG.





Já a Polícia Militar afirmou que Paulo foi encontrado em um buraco de aproximadamente três metros e que a retirada ficou a cargo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O Serviço de Atencimento Móvel de Urgência (Samu) atestou a morte.

Ele tinha 78 anos e era filho do educador Newton Paiva, que dá nome à faculdade particular e foi comprada pelo grupo Splice. Paulo morava sozinho na cobertura do prédio.

Velório

O corpo de Paulo Newton Paiva será velado neste sábado (18/3), das 10h às 16h, no Cemitério Bosque da Esperança. A cerimônia será na sala 5. O sepultamento está marcado para as 16h.