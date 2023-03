PCMG conclui inquérito de homem assassinado por 25 disparos de pistola

O inquérito afirma que a vítima tentou contra a vida do suspeito três meses antes. Ainda segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em agosto do ano passado, foi concluído que o suspeito de matar o homem com 25 tiros, em Uberaba, também foi vítima de homicídio, mas em Paracatu, no Noroeste de Minas.

Sem informar maiores detalhes, a PCMG informou que as motivações dos dois crimes estão relacionadas a vinganças.

Ainda conforme a PCMG, o inquérito de tentativa de homicídio (de janeiro do ano passado no bairro Vila Ceres) também foi concluído.

“Nessa época, um homem, de 34 anos, (o suspeito do homicídio do homem de 28) que havia acabado de sair do sistema prisional, sofreu um atentado com sete tiros de arma de fogo”.

Principal conclusão

Então, após finalizar os dois inquéritos, a PCMG informou que concluiu que "o homem de 34 anos matou o indivíduo de 28 anos, que tentou matá-lo, três meses antes, por vingança, contando com o apoio de um suspeito de 31 anos e um adolescente, de 16”.

A PCMG então representou pelas prisões preventivas dos dois investigados e, no dia 3 de agosto de 2022, o homem de 31 anos foi preso. Já o indivíduo de 34 anos foi vítima do homicídio em Paracatu.

“Os diálogos entre os autores (em celulares) demonstraram que eles planejavam assassinar o segundo envolvido na tentativa de homicídio, em outra oportunidade, com a intenção de o acertarem com 50 disparos, o dobro do que conseguiram atirar contra a primeira vítima fatal”, explicou o delegado responsável pelas investigações, Cyro Outeiro Pinto Moreira.

“Assim, a PCMG concluiu os inquéritos policiais, identificando que o homem de 31 anos teria agido como piloto da moto; e o adolescente, como informante e intermediário no aluguel da arma do crime, uma pistola 9mm, com carregador alongado e seletor de rajada (para disparos automáticos)”, finalizou a PCMG