Durante palestra, adolescente denuncia abuso sexual do próprio tio

Nessa quarta-feira (29/3), agentes da Polícia Civil de Minas realizavam uma palestra sobre violência doméstica em uma escola de Matias Barbosa, na Zona da Mata Mineira, quando receberam a denúncia de que uma adolescente, de 15 anos, estava sofrendo abusos sexuais.





Suspeito de estupro é desmascarado e preso depois de 16 anos foragido A denúncia partiu da própria adolescente, que acompanhava a palestra. “A Polícia Civil, ministrando uma palestra sobre violência doméstica, recebeu intervenção de uma vítima que se sentiu confortável em procurar as investigadoras de Polícia Civil que acompanhavam o evento e teve a tranquilidade de narrar que vinha sendo abusada por um familiar”, explicou o delegado Saulo do Prado Rodrigues.

Na denúncia feita aos policiais, a adolescente relatou que desde os 11 anos era abusada pelo próprio tio, de 39 anos. Inclusive, ela relatou que na noite de terça-feira (28/3), foi estuprada pelo parente.

Após a denúncia feita pela adolescente, a Polícia Civil começou a procurar pelo tio da vítima, que foi localizado e preso.

“A representação bem sucedida junto à Justiça local, com apoio do Ministério Público, conseguiu a prisão preventiva do autor, que foi encaminhado ao presídio. O caso agora será tratado na Justiça, com a continuidade da Ação Penal”, finalizou o delegado.