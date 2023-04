Preço da picanha tem redução de 5% na Grande BH

O preço da picanha caiu nos estabelecimentos da Grande BH (foto: Pedro Motta/Estado de Minas)

O preço médio da picanha está 5,14% mais barato se comparado a primeira semana de janeiro de 2023, segundo pesquisa do site MercadoMineiro junto com o aplicativo comOferta.com. O levantamentou avaliou os preços de carnes em 38 estabelecimentos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 03 a 06 de abril de 2023.

De acordo com o economista, a redução é temporária e a tendência para o futuro é que o preço das carnes aumente. “Eles retomaram a importação da carne bovina, tanto a Rússia na semana passada, quanto a China 15 dias atrás, e somado a isso o custo de produção aumenta no inverno, quando os pastos ficam secos. Então você tem que gastar mais para engordar um gado, por exemplo. Além de que, a soja e o milho tendem a aumentar também, refletindo no porco e no frango”, esclarece.

Carne de boi

Preço médio

A picanha passou de R$71,89 para R$68,20, queda de 5,14%.

O quilo do Filé Mignon caiu de R$71,08 para R$64.52, uma redução de 9.23%.

O quilo da Chã de Fora caiu de R$40,94 para R$39,89, uma redução de 2.57%.

O quilo do Miolo de Alcatra caiu de R$49,18 para R$48,07, uma redução de 2.25%.

Variação

Nos cortes bovinos a variação foi de 140%, como aconteceu no quilo da picanha tradicional que pode custar de R$49,09 até R$119,98.

O quilo do Filé Mignon pode custar de R$45,99 até R$89,98, com uma variação de 95%.

O quilo do Lagarto custa de R$32,99 até R$60,00, uma variação de 81%.

O quilo da Alcatra é encontrado de R$38,99 até R$66,95, uma variação de 71%.

O quilo do patinho custa de R$32,99 até R$58,00, variação de 75%.

O quilo da Chã de Fora está custando de R$32,99 até R$58,00, diferença de 75%.





Carne de porco

Preço médio

No caso da carne Suína o preço médio também caiu neste período em alguns cortes.

O quilo do lombo inteiro que custava em média R$21,31 passou para R$20,72, uma redução de 2.78%.

O quilo da pazinha que custava em média R$16,46 passou para R$16,00, uma redução de 2.80%.

O quilo da salsicha que custava em média R$11,62 caiu para R$10,58, uma redução de 8.92%.

Variação

Na carne de porco, a variação é de 141%, como aconteceu com quilo do toucinho comum, que pode ser encontrado de R$6.99 até R$16,90.

O quilo da Bisteca Suína variou 114%, custando de R$13,95 até R$29,90.

O quilo do Lombo Inteiro tem variação de R$14,95 até R$29,90, umadiferença de 100%.

O quilo do Pernil sem osso pode ser encontrado de R$14,95 até R$28,90, com uma variação de 93%.

O quilo do Pé de Porco pode ser encontrado de R$7,99 até R$17,80, com uma variação de 122%.

Frango

Preço médio

O Frango tem sido a melhor opção em matéria de preços médios, desde janeiro praticamente todos os cortes tiveram quedas significativas.

O peito resfriado que custava em média R$14,27 caiu para R$13,28, uma redução de 6.97%.

O quilo da coxa e sobrecoxa que custava em média R$12,63 caiu para R$11,82, uma redução de 6.40%.

O quilo do Filé de Peito que custava em média R$21,54 caiu para R$20,46, uma redução de 5%.

Variação

No Frango tivemos variações de 175% no quilo do Pé, que pode ser encontrado de R$3,99 até R$10,99.

O quilo do Peito Resfriado custando de R$9,99 até R$19,90, com uma variação de 99%.

O quilo do Frango Resfriado custando de R$7,79 até R$16,40, com uma variação de 110%.

O quilo da asa resfriada custando de R$12,99 até R$26,95, com uma variação de 107%.