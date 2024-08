Uma onça-parda foi encontrada morta na BR-367, após ter sido atropelada, no trecho entre Diamantina e o distrito de Mendanha, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quarta-feira (28/08). Os sinais de atropelamento ficaram visíveis, com o animal bastante machucado.

Conforme o ambientalista Felipe Ribeiro, que mora em Diamantina, a onça-parda foi atropelada na Serra do Gombô, um trecho da BR-367 muito perigoso, com alto índice de ocorrência de acidentes. O local, distante cerca de 20 quilômetros da cidade histórica, fica ao lado do Parque Estadual do Biribiri, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

A suspeita é que o felino tenha sido atropelado durante a madrugada, antes do dia clarear, pois a espécie tem hábitos noturnos, deslocando-se para caçar ou beber água. Ainda não há suspeitas sobre quem cometeu o atropelamento.

A reportagem entrou em contato com a gerência do Parque Estadual do Biribiri em busca de informações sobre a onça atropelada, mas a administração da unidade alegou que teria que encaminhar as perguntas para a assessoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) em Belo Horizonte e não retornou até o fechamento da reportagem.

O ambientalista Felipe Ribeiro salienta que o trecho da BR-367 na Serra do Gombô, além de ser muito perigoso para os motoristas, por causa das curvas e do declive acentuado, também é um ponto de travessia de animais silvestres, por estar próximo dos limites de duas áreas de preservação: o Parque do Biribiri e o Parque Estadual do Rio Preto (também administrado pelo IEF).

O coordenador da Organização Não-Governamental Caminhos da Serra, Alex Mendes, de Gouveia (na região de Diamantina), que recebe e reabilita animais feridos, disse que, nos últimos meses, os atropelamentos de animais silvestres aumentaram naquela parte do estado. Ele afirmou que não sabe os motivos das ocorrências, mas lembra que as atividades de mineradoras na região cresceram, e que, com isso, os exemplares da fauna podem estar se deslocando mais, expondo-se ao risco de atropelamento nas estradas.

Alex Mendes destacou que têm ocorrido na região atropelamentos de espécies silvestres como tamanduá-mirim, gambá, raposa e macaco-sagui.

Segundo maior felino das Américas

A onça-parda (Puma concolor) é o segundo maior felino do Brasil e das Américas, perdendo somente para a onça-pintada. O animal pode medir de 1,5 a 2,75 metros de comprimento e pesar de 22 a 70 quilos. A espécie é encontrada em diferentes biomas, incluindo o Cerrado, característico da região serrana de Diamantina, onde a onça-parda foi atropelada na BR-367.

