Um homem de 45 anos, acusado por populares de pedofilia contra uma adolescente de 13 anos, foi agredido por um grupo de pessoas em uma rua do Bairro Belmonte, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (28/8). Após as agressões, ele foi encaminhado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a UPA Norte.

Segundo a PM, o homem mantinha contato com a menor pelas redes sociais e tentou marcar um encontro. Porém, a mãe da adolescente descobriu e começou a responder as mensagens se passando por ela para confirmar o encontro. Quando chegou ao local combinado com seu companheiro, começaram a discutir com o suposto pedófilo.





As pessoas que passavam pelo local perceberam o teor da discussão e lincharam o homem até que ele caísse no chão. A mãe da vítima já havia acionado a polícia, que chegou depois das agressões. A mãe da menina informou aos militares que não conhece os agressores.





Foram encontrados dois celulares em posse do homem de 45 anos que, segundo a PM, eram utilizados para marcar encontro com menores de idade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice