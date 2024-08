Crime aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Os pais de um bebê de um ano foram presos e umaadolescente de 17 anos, apreendida, por causa da morte de um bebê, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As prisões aconteceram depois da conclusão do exame de corpo de delito, realizado pelo Instituto Médico Legal (IML). Os pais são indiciados por maus-tratos.





Na quarta-feira (28/8), segundo o delegado Marcos Tadeu de Brito, a criança deu entrada na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Planalto, levado pelo pai e a adolescente, com traumatismo crânio encefálico.





A primeira informação era de que o bebê tinha caído e batido com a cabeça, duas vezes, na terça e na quarta-feira. O pai disse que a criança passou mal e que quando chegou em casa, a adolescente contou que o bebê estava desacordado tinha uns 15 minutos. O pai, então, resolveu levá-la ao posto UAI.





Era a adolescente quem cuidava da criança, na ausência dos pais. Inicialmente, a morte foi dada como acidental, mas o corpo foi encaminhado para o IML pelo fato de a morte ter ocorrido em local público.

Segundo o delegado Marcos Tadeu, os pais devem responder pelo crime de homicídio qualificado por omissão e maus-tratos e a adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime.





Os pais foram ouvidos nessa quinta-feira (29/08), após o exame de autópsia do IML indicar que lesões que levaram a morte do bebê foram causadas por maus-tratos. O delegado conta, ainda, que o corpo tinha vários hematomas.

Um agravante, segundo delegado Marcos Tadeu, é que os pais são usuários de drogas. Ainda de acordo com ele, existe a suspeita de que o bebê tenha sido agredido pela adolescente, que teria ficado nervosa com o choro da criança.

O casal foi levado para o Presídio Professor Jacy de Assis, e a adolescente, encaminhada para o Centro Socioeducativo de Uberlândia.