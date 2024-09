Drogas, armas e munições. Cada vez mais esse é o lema de grupos de criminosos existentes em todo o Brasil. Pois uma dessas quadrilhas foi desbaratada pela Polícia Militar, nesta terça-feira (3/9), com a prisão de oito pessoas dentro de uma casa em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce.





As prisões ocorreram a partir do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, cumprido pela PM, com apoio de guarnições tático móvel de Governador Valadares.





O alvo do mandado era um foragido da justiça, de apenas 20 anos de idade. Os policiais cercaram a residência onde o alvo estava. Ele foi localizado na garagem da casa e, ao visualizar as guarnições na parte da frente da residência, correu para dentro.





Foi para um quarto nos fundos e lá podia ser observado por outros policiais, que estavam na parte de trás da casa. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito jogou um a bolsa preta pela janela.





Dentro da casa, cercada, estavam mais pessoas. Os policiais entraram e deram voz de prisão a todos. Ao realizar busca em um dos quartos, foi encontrado na cama do suspeito, sob o travesseiro, um revólver calibre .38, com 06 munições.





No guarda-roupas de outro quarto, onde dormia um homem de 18 anos, foi encontrada uma pistola Taurus, descarregada e com carregador vazio, um rádio de comunicação e sacolas com invólucros plásticos com substância esverdeada semelhante a maconha, além de tubos contendo um líquido conhecido por loló, pinos contendo cocaína, além de vários materiais para acondicionar drogas.





Na bolsa preta, jogada pelo homem de 20 anos para o lado de fora da casa, havia uma pistola Bersa calibre 380, de fabricação argentina, com um carregador cheio e mais um carregador calibre .765 com três cartuchos. No total foram apreendidos dois carregadores e 31 munições.





Nos últimos meses, segundo a PM, o suspeito teria participado de roubos na região e inclusive há indícios de que um dos autores, teria deslocado para a cidade de Ipatinga para participar de um crime de homicídio.





Os integrantes do grupo, além do crime de tráfico ilícito de drogas, são apontados por envolvimento em crimes de homicídios e roubos em Engenheiro Caldas e cidades vizinhas.

Os envolvidos foram levados para esta delegacia da Polícia Civil, em Engenheiro Caldas. Seis deles são maiores de idade e dois, menores, com 15 e 17 anos.