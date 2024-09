Dormir bem é um fator crucial para os processos de cura e regeneração do corpo e sua privação pode interferir na recuperação de doenças, agravando a condição da dor e levando a um quadro de fadiga, que reduz a capacidade do paciente de lidar com a situação. Especialistas afirmam que a relação entre dor crônica e sono é complexa e frequentemente resulta em um ciclo vicioso, no qual a dor interfere no sono e a falta de sono adequado intensifica a própria percepção da dor.

O assunto será abordado pelo reumatologista Roberto Heymann, durante o 41° Congresso Brasileiro de Reumatologia, na mesa redonda "Dor Crônica além dos fármacos - Discutindo a relação desordens do sono e dor crônica", no dia 20 de setembro. O Congresso Brasileiro de Reumatologia 2024 será realizado entre os dias 18 e 21 de setembro no Minascentro, em Belo Horizonte. Com uma extensa programação científica com cursos, mesas redondas, conferências, simpósios, sessão de temas livres será debatido os principais temas da especialidade, além de encontro de pacientes, atividades culturais e premiações aos trabalhos e pesquisas mais expressivos sobre a reumatologia no país.

Dor e sono



A qualidade do sono pode ser afetada significativamente por dores crônicas em ossos, articulações e músculos resultando em um sono superficial e não reparador. Devido ao desconforto físico, os indivíduos passam a ter dificuldade para adormecer e apresentam despertares frequentes durante a noite. Muitos pacientes acabam desenvolvendo insônia, com dificuldade de iniciar ou manter o sono.

A falta constante de sono reparador pode aumentar a sensibilidade à dor e também aumentar a inflamação, piorando os sintomas dolorosos em pacientes com condições inflamatórias reumatológicas. O problema afeta entre 30% e 50% dos pacientes reumáticos e em algumas doenças, como a fibromialgia, o número pode chegar a até 90% dos casos.





Segundo o reumatologista Roberto Heymann, membro da Comissão de Dor, Fibromialgia e outras Síndromes Dolorosas de Partes Moles, da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), o tratamento dos problemas associados ao sono não se resume a tomar medicamentos e devem ser associados a algumas atividades e mudanças de hábito. “É necessário implementar uma higiene do sono, estabelecendo uma rotina consistente e criando um ambiente propício para dormir, como um quarto silencioso e escuro, sem estímulos visuais como TV e outras telas”, alerta o especialista.





Para ele, o reumatologista tem um papel importante no tratamento da dor e também deve estar atento a esses possíveis distúrbios de sono em seus pacientes. “Medicamentos podem ajudar a melhorar a qualidade e a iniciação do sono, mas devem ser prescritos com cuidado. Técnicas de relaxamento e terapia cognitivo-comportamental podem ser eficazes tanto para melhorar o sono quanto para manejar a dor”, completa ele. Também alerta para a importância de excluir a possibilidade de distúrbios específicos, como apneia do sono e movimentos periódicos involuntários dos membros inferiores, pois estes necessitam de tratamento específico.



Doenças reumáticas no Brasil





Estima-se que as doenças reumáticas já afetam mais de 15 milhões de brasileiros. Em geral, provocam muitas dores nos pacientes e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e de aposentadorias por invalidez. Entre as principais doenças reumáticas estão:

Artrite Reumatoide

Osteoartrite/Artrose

Espondiloartrites

Artrite Psoriásica

Lombalgia

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)

Fibromialgia

Osteoporose

Gota

Febre Reumática

Vasculites

Doença de Sjögren

Doença de Behçet

Esclerose Sistêmica (ES)

Cada doença tem sua característica. A artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença crônica e ocorre quando há uma alteração do sistema imunológico, que ataca as articulações.





Serviço



XLI Congresso Brasileiro de Reumatologia 2024



Quando: 18 a 21 de setembro de 2024

Onde: Minascentro | Belo Horizonte | MG

Programação completa: sbr.org.br/ @sociedadereumatologia / @reumatologinsta/ www.reumatologia.org.br