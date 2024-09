O Congresso Brasileiro de Reumatologia 2024 será realizado entre os dias 18 e 21 de setembro no Minascentro, em Belo Horizonte. Organizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), o evento contará com uma extensa programação científica com cursos, mesas redondas, conferências, simpósios, sessão de temas livres debatendo os principais temas da especialidade, além de encontro de pacientes, atividades culturais e premiações aos trabalhos e pesquisas mais expressivos sobre a reumatologia no país na atualidade.





Na ocasião, a fibromialgia, síndrome que se caracteriza por dores generalizadas, principalmente na musculatura, será abordada pelo reumatologista José Eduardo Martinez, durante o 41° Congresso Brasileiro de Reumatologia, na conferência "O papel do estresse na fibromialgia", no dia 20 de setembro.



Junto com a dor dessa condição, outros sintomas como fadiga, distúrbios no sono, alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais podem acometer os pacientes. “Há uma alteração no sistema nervoso central (SNC) do paciente que faz com que ele passe a ter uma percepção de dor amplificada. Situações que não causariam dor normalmente a outras pessoas, causam muita e intensa dor em pacientes com fibromialgia”, explica o reumatologista José Eduardo Martinez, membro da Comissão de Dor, Fibromialgia e Outras Síndromes Dolorosas de Partes Moles, da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

A fibromialgia é uma doença bastante comum e está presente em pelo menos 5% dos pacientes que procuram assistência médica e entre 10 e 15% dos pacientes que vão ao consultório de um reumatologista. A cada dez pacientes com fibromialgia, entre sete e nove são mulheres. A idade de aparecimento da doença é geralmente entre os 30 e 60 anos, porém existem casos em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes.

Segundo o especialista, entre as várias possibilidades que explicam o mecanismo de aparecimento e desenvolvimento dessa síndrome está o seu relacionamento com o estresse. “A exposição crônica do organismo a hormônios e alterações do sistema nervoso autônomo influenciam também a percepção de dor”, completa ele.





Cenário no Brasil

Estima-se que as doenças reumáticas já afetam mais de 15 milhões de brasileiros. Em geral, provocam muitas dores nos pacientes e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e de aposentadorias por invalidez. Entre as principais doenças reumáticas estão:

Artrite reumatoide

Osteoartrite/Artrose

Espondiloartrites

Artrite psoriásica

Lombalgia

Lúpus eritematoso sistêmico (LES)

Fibromialgia

Osteoporose

Gota

Febre reumática

Vasculites

Doença de Sjögren

Doença de Behçet

Esclerose Sistêmica (ES)

Cada doença tem sua característica. A artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença crônica e ocorre quando há uma alteração do sistema imunológico, que ataca as articulações.

