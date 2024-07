O dia 26 de julho é dedicado aos avós e a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) alerta para o cuidado mútuo entre avós e netos. Estar atento aos mínimos detalhes ao olhar para quem você ama pode ajudar a prevenir doenças de pele.





“A pele é o maior órgão do corpo humano e prestar atenção nas mudanças que ocorrem com o tempo é fundamental. Não podemos banalizar o surgimento de pintas, manchas ou lesões por menores que sejam. É preciso entender que cuidar da pele está longe de ser uma vaidade, mas uma necessidade”, alerta o presidente da SBD Heitor de Sá Gonçalves.



Pintas e manchas na pele, por exemplo, podem parecer a mesma coisa, mas vale lembrar que não são sinônimos. As pintas podem nascer com a pessoa ou serem adquiridas ao longo da vida, surgindo até mesmo na infância e na adolescência. Na fase adulta é importante observar o surgimento de novas pintas ou a alteração daquelas já existentes, consultando o médico dermatologista.



As manchas são lesões por causas variadas, que podem ir desde exposições ao sol a doenças autoimunes, infecções de pele e até mesmo câncer de pele.



“É importante estar atento aos sinais e sintomas não só da sua pele, mas também de quem você convive, e caso perceba algo diferente busque o médico dermatologista para tirar a sua dúvida. Caso não seja nenhum problema, ótimo, mas se for alguma doença, você terá a oportunidade de tratá-la logo no início e evitar complicações. Não tenha medo do diagnóstico, quando mais cedo a descoberta, maior são as chances de cura”, diz a coordenadora do Departamento de Dermatologia Geriátrica da SBD, Ana Cláudia de Brito Soares.



Pele saudável







O envelhecimento é um processo natural que ocorre com o tempo e na pele, ele se traduz por perda da hidratação, da oleosidade, da elasticidade e aumento de sua fragilidade, tanto física quanto de defesa imunológica. Ocorre ainda à diminuição de alguns componentes da pele, como o colágeno e a elastina.



Alguns fatores como radiação ultravioleta, poluição, tabagismo, alimentação inadequada, álcool, doenças dermatológicas e estilo de vida, também contribuem para esse envelhecimento.



Para favorecer o envelhecimento de uma pele saudável a SBD preparou as dicas abaixo:

Manter a pele limpa, seca e hidratada;

Evitar banhos quentes e muito demorados; evitar se ensaboar demais e usar buchas, que também contribuem para alterar a composição do manto hidrolipídico (hidratante natural produzido pelo organismo) que protege a pele;

Usar creme hidratante em toda superfície corporal logo após sair do banho, o que ajuda na sua absorção;

Secar bem as áreas de dobras, como virilhas, axilas e espaços entre os dedos das mãos e pés;



Usar protetor solar nos momentos de exposição ao sol;



Os lábios também costumam ressecar. É importante usar hidratantes específicos para essa região para evitar rachaduras.





É importante lembrar que essas dicas não excluem uma consulta com o médico dermatologista.A pele do idoso necessita ser examinada ativamente, pelo menos uma vez por ano, com o objetivo de diagnosticar e tratar precocemente as doenças da pele, evitando assim, procedimentos maiores e mais traumáticos.



Confira mais dicas na cartilha da SBD sobre cuidados com a pele do idoso