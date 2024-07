Além do papel das mães, uma figura no núcleo família, que muitas vezes costuma ficar escondida, sem receber tantas reverências, mas tem figura também relevante e papel fundamental na dinâmica familiar: a avó. É ela que surge ao lado da mãe, na maioria das vezes, dando suporte na criação de seus filhos. O ditado já diz: “Ser avó é ser mãe duas vezes”. E nada mais justo que dar a ela o devido crédito.





As avós desempenham um papel fundamental nas famílias modernas, oferecendo um suporte emocional e prático inestimável. Elas são frequentemente as guardiãs das tradições familiares, transmitindo histórias, valores e receitas que conectam as gerações. Além disso, as avós proporcionam um amor incondicional e uma sabedoria adquirida ao longo dos anos, que são essenciais para o desenvolvimento emocional e social das crianças.



Em muitos lares, as avós ajudam a equilibrar as responsabilidades dos pais, cuidando dos netos e oferecendo conselhos valiosos. Elas também podem ser uma fonte de estabilidade e segurança, especialmente em tempos de mudança ou dificuldade. A presença das avós na vida das crianças contribui para um ambiente familiar mais rico e diversificado, onde o respeito e a compreensão entre as gerações são cultivados.

Data religiosa





No Brasil, em Portugal e em Espanha, o Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho, data escolhida por referência à comemoração do dia de Sant'Ana e São Joaquim, que, segundo a tradição da igreja católica e evangelhos apócrifos seriam pais de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo.





Médica especializada em saúde mental, com foco em ansiedade e depressão, Tamires Cruz destaca o relevante papel desempenhado pelas avós na dinâmica familiar, especialmente quando se trata do desenvolvimento emocional e psicológico das crianças.





Segundo Tamires Cruz, as avós atuam nesse sentido principalmente quando promovem a conexão entre as diferentes gerações da família, por meio da partilha de histórias e tradições familiares: "Isso a ajuda a transmitir aos mais jovens um senso de identidade e pertencimento".





Além disso, destaca Tamires, a avós tendem a servir de modelos positivos de comportamento, demonstrando a importância de valores como compaixão e empatia. Ao interagir com os netos também podem ajudá-los a desenvolver habilidades sociais e emocionais, como a capacidade de se comunicar, relacionar-se com os outros, e lidar com as próprias emoções.



Do mesmo modo, a conexão entre avós e netos tem o poder de proporcionar um ambiente seguro e amoroso às crianças, fundamental para o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança delas.





Conforme Tamires, a ligação entre as diferentes gerações da família, representada pela relação entre avós e netos, pode ajudar ainda a construir uma rede de suporte mais ampla e forte, benéfica para todas as partes envolvidas: “As crianças aprendem a valorizar as pessoas mais velhas e a respeitá-las, enquanto as avós têm a oportunidade de se sentirem valorizadas e úteis".







A importância das avós também costuma ser sentida em ocasiões complicadas das vidas de seus netos. De acordo com Tamires, quando um dos pais está doente ou quando há conflitos familiares, por exemplo, as avós podem oferecer apoio emocional, ouvindo e confortando as crianças: “Por serem fontes valiosas de sabedoria e experiência, elas podem oferecer conselhos e orientações, ajudando-as a lidar com o estresse e ansiedade advindas dessas situações”, ressalta a médica.



Ademais, ressalta Tamires, as avós podem ser uma fonte de diversão e companhia às crianças em momentos de transição, como quando a família se muda para uma nova casa ou um irmãozinho nasce: “Ao brincarem, conversarem ou simplesmente compartilharem experiências e histórias de vida com seus netos, as avós fazem com que as crianças se sintam mais conectadas à família e mais seguras e confortáveis para enfrentarem os desafios inerentes ao momento de transição".



Benefícios para as mães



Não somente as crianças podem se beneficiar do que as avós têm a oferecer, mas também as mães. Tamires destaca que, através de sua experiência de vida, as avós estão aptas a orientar as mães em questões difíceis como escolher uma escola ou lidar com problemas de saúde, por exemplo. “Elas podem compartilhar os próprios erros e acertos na criação dos filhos, guiando as mães, através do exemplo”, explica.



Além disso, ressalta a médica, as avós são uma importante fonte de apoio emocional, especialmente em situações de estresse enfrentadas pelas mães: “Por já terem vivido mais e passado por muitas mais experiências que as mães, as avós conseguem oferecer uma perspectiva diferente a respeito dos desafios, fornecendo tranquilidade para enfrentá-los”, diz.







O apoio emocional que as avós são capazes de dar as mães em momentos de estresse e sobrecarga pode vir também por meio do simples, porém precioso, ato de ouvir com atenção, oferecendo um ombro amigo, quando elas desejam apenas desabafar sobre suas preocupações. As avós podem também auxiliar suas filhas ou cunhadas via cuidados práticos, assumindo algumas das responsabilidades cotidianas, como preparar refeições, ajudar na tarefa escolar ou cuidar dos netos por algumas horas: “Isso pode ajudar as mães a relaxar, praticar autocuidado e recarregar energias”.



Apesar de valioso, o papel que a avó desempenha na criação dos netos nem sempre é devidamente reconhecido. Tamires sugere algumas ações a netos e mães: “Interessar-se pelas histórias que as avós têm a compartilhar, se possível registrando-as em um álbum de memórias, é uma boa forma de começar a dar o devido valor a quem tanto merece".



Tamires sugere ainda outras dicas práticas como: fazer um presente caseiro, como um cartão ou uma foto da avó emoldurada; preparar um almoço ou jantar em família, onde a avó possa ser homenageada; visitar a casa da avó e passar algum tempo com ela; incluir a avó nas atividades familiares, como caminhadas, jogos de tabuleiro, bate-papos; e expressar gratidão e apreciação pelo papel fundamental que a avó desempenha na vida familiar.