Dia dos Avós: por que a data é comemorada no dia 26 de julho?

Mesmo sendo comemorado o Dia dos Avós em todo o Brasil, o dia 26 de julho só é feriado em cidades que tem Santa Ana e São Joaquim como padroeiros (foto: Pixabay)

A próxima quarta-feira, 26 de julho, é a data marcada para celebrar o Dia dos Avós no Brasil. O dia 26 foi escolhido para lembrar a importância das pessoas que geralmente são as mais queridas e respeitadas dentro de uma família. Mas você sabe a origem da data?

O dia 26 de julho foi escolhido para celebrar o Dia dos Avós por referência à comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, que, segundo a tradição da igreja católica, são pais de Maria e avós de Jesus Cristo.

Os dois personagens históricos foram canonizados no século XVI pelo papa Gregório VIII por serem os avós de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, mediante a uma ação milagrosa, o casal concebeu Maria, mesmo sendo estéreis.

Santa Ana e São Joaquim receberam muitas comemorações festivas em diversas datas, porém o papa Paulo VI determinou que dia 26 de Julho seria a data definitiva.

Além disso, a origem da data é portuguesa. Em 1980, Ana Elisa Couto, conhecida como Dona Aninhas, avó de quatro netas e dois netos, visitou vários países para defender que uma data comemorativa em homenagem aos avós fosse criada. A data foi estabelecida em 2003 em Portugal pela Assembleia da República.

Apesar de 26 de julho ser uma data reconhecida no Brasil e Portugal, o Dia dos Avós é celebrado em outros dias em outros países do mundo. Nos Estados Unidos, a data é celebrada no primeiro domingo de setembro. Já na Itália, a homenagem é feita no dia 2 de outubro.

Mesmo sendo uma data celebrada em todo Brasil, o Dia dos Avós não é feriado nacional. Apenas as cidades em que Santa Ana e São Joaquim são padroeiros tem o dia 26 de julho como feriado.

A importância dos avós

De acordo com um estudo realizado pela Academia de Oxford durante dezenove anos, as crianças que conviveram mais tempo com os avós demonstraram menores chances de apresentar quadros de ansiedade e depressão na vida adulta.

As crianças que participaram do estudo desenvolveram também maior capacidade de empatia, respeito e índices mais elevados de criatividade.

Uma outra pesquisa feita pelo professor e especialista americano James Bates mostrou que o relacionamento entre os avós e os netos também traz benefícios para a vida adulta.

Os avós que participaram do estudo e que cuidaram dos netos apresentaram melhor qualidade de vida e bem-estar. Além disso, os avós que conviveram mais com as crianças da família demonstraram menores chances de sofrerem com doenças cognitivas.