Self-care: conheça 7 cuidados essenciais com a pele no inverno

Escolher os produtos certos é fundamental para os cuidados com a pele no inverno. A estação exige atenção redobrada e muita hidratação. (foto: Freepik)



É fato: independente do tipo de pele, no inverno, a irritabilidade e o ressecamento costumam atacar com uma força maior, por isso, é inevitável redobrar os cuidados com a pele no inverno. As lesões à pele aumentam com as temperaturas mais baixas e, por isso, tanto o rosto quanto o corpo costumam ficar mais sensíveis.





Com isso, é muito importante fazer uso de produtos que ofereçam proteção para a sua pele durante o inverno , tanto para tratar quanto para prevenir as consequências de fatores como a própria queda da temperatura, a diminuição da ingestão de água, os banhos muito quentes e a alta umidade do ar.





Para evitar problemas como aquele aspecto esbranquiçado da pele e unhas quebradiças, por exemplo, é muito importante cuidar da saúde e também seguir com alguns cuidados diários que vão manter a pele nutrida e viçosa. Com isso, conheça sete cuidados com a pele no inverno para você inserir na sua rotina!









7 dicas simples de cuidados com a pele no inverno





1) Pele oleosa: um cuidado de todas as estações do ano





Um grande mito que ronda o mundo do skincare é de que a pele só fica oleosa durante o verão e os dias de calor. Errado - na verdade, a pele oleosa precisa de hidratação constante, justamente para poder regular o sebo natural, tanto do rosto quanto do corpo.





Além disso, a falta de hidratação e de proteção solar podem ressecar até a mais oleosa das peles e isso acaba provocando o efeito rebote, que acontece quando o corpo, na tentativa de manter a pele devidamente hidratada, produz ainda mais óleo. Portanto, para não sofrer com esse problema, lembre-se: hidrate a pele com os produtos certos e dê preferência aos componentes oil-free, ou seja, livres de óleo.





2) Banhos quentes: perigo para a pele e para os cabelos





Sim, nós sabemos: um banho quentinho é realmente irresistível naquele dia de inverno, principalmente para as mulheres, que naturalmente sentem mais frio que os homens.





Porém, é aí que mora o perigo: os banhos quentes podem causar queimaduras na pele e retirar sua proteção natural, causando o ressecamento que queremos evitar. Além disso, o mesmo acontece com os cabelos, que ficam mais ressecados, fazendo o couro cabeludo ficar mais sensibilizado e produzir mais oleosidade.





Portanto, a dica é: evite os banhos quentes! O ideal é que o banho seja morno, com a ajuda de sabonetes hidratantes, e que o cabelo seja lavado em água morna a fria.





3) Hidratante corporal: use o ideal para o seu tipo de pele





Essa é a dica mais simples, porém uma das mais esquecidas: é preciso usar o hidratante correto para seu tipo de pele todos os dias, tanto para o rosto quanto para o corpo.





No caso do rosto, é ainda mais importante, já que é uma das regiões mais expostas ao vento e ao frio. Independente de a pele ser seca, normal ou oleosa, é preciso usar o hidratante certo para prevenir a perda de água que pode acontecer durante esse período e ainda recuperar a barreira de proteção de que a pele precisa para poder continuar saudável.





Para cada tipo de pele, são necessários diferentes ativos, como por exemplo:

Pele seca: ureia, aloe vera e óleo de amêndoas;

Pele normal: vitaminas A e E;

Pele oleosa: textura oil-free ou em gel.





4) Não se esqueça dos lábios: hidrate-os com frequência





Além da hidratação da pele do rosto e do corpo, não podemos nos esquecer de uma parte muito importante e que sofre muito com o frio: os lábios.





A pele dessa região é muito delicada, podendo rachar e se ferir facilmente. Por isso, use um hidratante potente com frequência para proteger do frio e do vento. E quando possível, também faça uma leve esfoliação para tirar a pele morta e deixar a boca sempre bonita e bem cuidada.





Na hora de escolher o batom, opte pelo Lip Gloss com FPS e que têm fórmulas hidratante, que além de cuidarem de ressecamentos e rachaduras provenientes do frio e do clima seco, também dão uma corzinha nos lábios.





Os batons são itens essenciais para manter o cuidado com a pele no inverno. Uma boa opção é a linha Lip Gloss com FPS, da Latika. (foto: Divulgação/Tô Bonita)





5) Sol: é preciso se proteger durante todo o ano





Outro mito no qual muita gente acredita é que, se o Sol não aparece, não é preciso passar protetor solar. Errado! Mesmo atrás das nuvens, seja em dias nublados, frios ou chuvosos, a maior estrela do nosso Sistema Solar continua exercendo todo o seu poder.





Portanto, não deixe de usar o protetor solar, porque os raios UV ainda estão presentes e agindo sobre a nossa pele, podendo causar danos como manchas, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele. Mas lembre-se: o protetor para o rosto não é o mesmo usado para o corpo, ok?





6) Cuide da saúde: beba bastante água e alimente-se de forma saudável





É como se diz: beleza e bem-estar vêm de dentro para fora. Claro que os hidratantes e produtos indicados são essenciais para uma rotina de cuidados, mas uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é ainda mais importante para manter uma pele sempre bonita. Isso significa que não adianta investir seu dinheiro em produtos para tratar problemas que estão sendo causados por uma má alimentação, certo?





No inverno, o organismo pede mais calorias, e por isso é preciso também hidratar o corpo. É importante resistir à tentação de querer comer guloseimas e apostar em alimentos saudáveis, naturais e em muita água, claro!





7) Ouça um especialista: consulte o seu dermatologista





Quando se fala em pele, não dá para deixar de mencionar o dermatologista, profissional que cuida do maior órgão do corpo humano. Portanto, consulte seu médico, converse com ele para obter o diagnóstico correto do que é ideal para seu tipo de pele e siga sempre suas instruções, ok?





Dica bônus: os produtos da Latika são incríveis para sua rotina de autocuidados!





Um grande exemplo de marca que oferece hidratação, qualidade e beleza é a Latika, marca de maquiagem cheia de personalidade e criatividade que estourou com as famosas “resenhas” de influenciadoras nos blogs e nas redes sociais. De acordo com Gilbert Barbosa, sócio-proprietário das franquias da marca em Minas Gerais, “a Latika é uma marca que nasceu dentro de um movimento muito forte das redes sociais, do conteúdo das influenciadoras e dos seus próprios perfis na internet. Então, ela se fortaleceu muito e se tornou uma marca de nicho”.





O BB Cream Clareador da Latika é um ótimo aliado para quem deseja ter cuidados com a pele no inverno. Além de ser super hidratante, o produto conta com fator de proteção solar 44. (foto: Divulgação/Tô Bonita)





Cada produto desenvolvido pela Latika é diferenciado, com suas qualidades e ativos componentes. Todos eles entregam muita qualidade e, por isso, possuem um maior valor agregado. São eles:





BB Cream Clareador: carro-chefe da marca; base de ótima cobertura com controlador de oleosidade, hidratante, clareador de manchas e fator de proteção solar 44.

carro-chefe da marca; base de ótima cobertura com controlador de oleosidade, hidratante, clareador de manchas e fator de proteção solar 44. Latika Powder: pó compacto com fator de proteção solar 27, clareador de manchas, textura ultra fina e macia, toque seco e cobertura média.

pó compacto com fator de proteção solar 27, clareador de manchas, textura ultra fina e macia, toque seco e cobertura média. Lip Matte: batom líquido matte com mais de 30 opções de cores que oferece uma fixação duradoura e prolongada.

batom líquido matte com mais de 30 opções de cores que oferece uma fixação duradoura e prolongada. Lip Gloss: gloss com mais de dez opções de cores.

gloss com mais de dez opções de cores. Latika Nail: mais de 100 opções de esmaltes com embalagem diferenciada e padronizada por linha.

mais de 100 opções de esmaltes com embalagem diferenciada e padronizada por linha. Nail Care: produtos para tratamento das unhas (endurecedor, fortalecedor, top coat e base cetim).





começar uma rotina de cuidados com a pele no inverno, já que aliam a qualidade da maquiagem aos cuidados de skincare. BB Cream e o Latika Powder , mais especificamente, são perfeitos para quem procura, já que aliam a qualidade da maquiagem aos cuidados de skincare.





Segundo Gilbert, é como unir o útil ao agradável: “a pessoa usa as maquiagens no seu dia a dia, garantindo os benefícios de cobertura e proteção e, automaticamente, está recebendo um tratamento para minimizar e prevenir o aparecimento de manchas de pele, por exemplo”.





E quem acha que a Latika é uma marca para comprar apenas uma vez, está muito enganado: quem compra, costuma voltar para repetir a dose. “Quem compra os produtos da Latika, fideliza. Precisamos conquistar os clientes apenas uma vez, pois a partir do momento em que usam esses produtos, eles passam a fazer parte da rotina, já que o resultado realmente impressiona”, pontua Gilbert.





Por isso, não se preocupe: com a Latika, você está em boas mãos. E a sua pele também.





Onde encontrar os produtos da Latika em Belo Horizonte?





Toda linha de produtos Latika está disponível no site do Tô Bonita , que é uma marca mineira e é a principal representante dos produtos Latika no estado.