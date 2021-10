BB Cream: 7 benefícios do produto multifuncional para o rosto

O BB Cream tem vários benefícios para a pele, além de servir como base. (foto: Freepik)



Se você está por dentro das tendências do mundo da maquiagem e dos dermocosméticos, já deve ter ouvido falar sobre o famoso BB Cream, um item multifuncional que reúne diversos benefícios para o rosto , além, claro, de uniformizar o tom da pele.





Por ser um produto relativamente novo, muitas pessoas ainda fazem confusão em relação às diferenças entre a base e o BB Cream. Então, se você quer saber o que é e para que serve esse tipo de produto, é só continuar a leitura!





O que é o BB Cream?

O BB Cream é muito mais do que uma base comum para o rosto. Existem alguns relatos de que ele foi criado na Alemanha em meados dos anos 1960 para proteger pessoas que se submeteram a procedimentos a laser, mas o mais famoso é que ele tenha surgido na Coreia do Sul.

O Blemish Balm Cream tem textura de base, mas vai além disso: ele foi criado para trazer uma cobertura mais natural ao mesmo tempo em que trata da pele , uniformizando o tom, protegendo dos raios solares e hidratando o rosto. Ou seja, ele reúne os benefícios e funções da base, do primer, do filtro solar e do hidratante facial.

Para que serve o BB Cream?





O BB Cream é perfeito para quem gosta de produções com efeito natural e de manter uma pele saudável . Geralmente, ele possui inúmeras funções: hidratante, FPS (fator de proteção solar), anti-idade, clareador e ainda possui cor para uniformizar o tom da pele do rosto.

Isso significa que o produto tem o poder de tratar a pele e ainda pode substituir o uso de vários produtos que mulheres e homens usam no rosto diariamente.

Conheça os 7 principais benefícios do BB Cream





O BB Cream se tornou tão conhecido e querido por tanta gente principalmente pela quantidade de benefícios que oferece. O produto não apenas uniformiza o tom do rosto de forma cosmetológica, mas também cuida da pele a longo prazo , trazendo ao usuário muitos resultados satisfatórios.

Confira quais são os sete principais benefícios do BB Cream:

Como dito, ele uniformiza o tom da pele;

Suaviza a aparência e clareia manchas e acnes;

Não obstrui os poros;

Proporciona efeito matte à maquiagem e controla o brilho e a oleosidade por muito tempo;

Traz sensação de pele aveludada;

Hidrata a pele do rosto;

Possui fator de proteção solar.

O BB Cream possui em sua composição substâncias que trazem resultados positivos quando entram em contato com a pele, filtrando a radiação solar, aumentando a absorção de água do ambiente e proporcionando mais cuidado para o rosto.

Como aplicar o BB Cream na pele?

É muito fácil aplicar o BB Cream, pois apenas uma camada do produto é suficiente para deixar a pele do jeito que você quer.

A aplicação pode ser feita da forma que preferir: com uma esponja, um pincel de cerdas macias ou até mesmo com os dedos. Depois de o BB Cream secar, você ainda pode finalizar a make do seu jeito: usando um pó (compacto ou solto) para um acabamento matte, um blush para trazer cor às bochechas, rímel, batom, sombra nos olhos… Enfim, fica a seu critério!

Qual a diferença entre um BB Cream e uma base comum?

Você ainda está na dúvida de quais são as diferenças entre o BB Cream e uma base? Então, vamos lá: enquanto a base é apenas um cosmético que corrige imperfeições de forma imediata e sem tratar a pele, o BB Cream possui a mesma função cosmetológica acrescida à função de cuidar do rosto, clareando manchas, protegendo do sol e promovendo a hidratação.

Além disso, para a base ser aplicada, é preciso usar anteriormente outras etapas de preparação da pele, como um creme hidratante, um protetor solar facial e um primer. Já o BB Cream pode ser aplicado diretamente , pois ele, sozinho, é capaz de fazer tudo o que as outras etapas fazem.





BB Cream da Latika: um grande aliado de hidratação e tratamento da pele!





benefícios que eles podem trazer a longo prazo . Quem nunca ouviu falar da Latika precisa conhecê-la o quanto antes. A marca, cheia de personalidade e criatividade em seus conteúdos na internet e em sua apresentação, oferece hidratação, qualidade e beleza para um público de nicho que se preocupa não apenas com as vantagens cosméticas dos produtos, mas também com todos os





O BB Cream Clareador da Latika é super hidratante e ainda conta com fator de proteção solar 44. Um grande aliado para a sua pele! (foto: Tô Bonita/Divulgação)





Um grande destaque da Latika é o BB Cream Clareador, carro-chefe da marca . Perfeito para uso diário, o produto possui textura leve, livre de óleo, cremosa e de fácil aplicação, oferecendo ampla cobertura e deixando um acabamento natural. De acordo com Gilbert Barbosa, sócio-proprietário das franquias da Latika em Minas Gerais, “o BB Cream possui uma apresentação clean e sofisticada, uma válvula pump que facilita a aplicação, uma tampa de proteção e é bastante fácil de aplicar e de carregar na bolsa”.





E sua fama não vem apenas das vantagens externas do produto, mas principalmente de tudo que ele oferece para a pele. Isso porque o BB Cream da Latika é a combinação perfeita entre maquiagem, tratamento cosmético e proteção : é uma base de cobertura natural matte, um protetor solar fator 44 (os produtos do segmento costumam ter FPS 15) e um ativo de clareamento de manchas, tudo em um só produto. “Geralmente, a mulher carrega esses três produtos na bolsa (a base, o protetor solar e um dermocosmético à parte), mas o BB Cream da Latika unifica esses três itens”, destaca Gilbert.





E o melhor de tudo é a aceitação do produto pelo público, que acaba se tornando fã e cliente fiel da Latika. Segundo as observações de Gilbert, “o feedback do produto é excepcional, não recebemos reclamações. É um produto diferenciado, de qualidade ímpar (usado até mesmo por profissionais de maquiagem), bem completo e de custo-benefício muito interessante”.





Onde encontrar o BB Cream da Latika?





Ficou interessado(a) em adquirir o BB Cream da Latika? Os produtos podem ser encontrados nas principais lojas de cosméticos de Belo Horizonte, drogarias ou através do site tobonita.com.br