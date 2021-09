Transição capilar: saiba como fazer e quais são os produtos ideais

(foto: Freepik)



melhores produtos para a transição capilar. Quem está passando pela transição capilar, está pensando em começar ou já passou por ela um dia sabe o quanto essa fase é difícil, tanto para os cabelos quanto para a própria autoestima que, inevitavelmente, fica abalada por causa do momento complicado de transformação do cabelo. Para que o processo seja mais tranquilo, o ideal é investir nos





Porém, não tem jeito: se os fios passaram por alisamento ou progressiva, o único jeito de voltar ao cacho ou ao crespo desejado é se livrando das químicas, dos aparelhos que esquentam o cabelo (chapinhas, secadores e modeladores de cachos) e encarando esse processo. Mas antes de pensar em desistir, fique tranquila: estamos aqui para dar dicas de como passar pela transição capilar da melhor forma possível.





Então se prepare, pegue papel e caneta e anote as dicas a seguir - elas são infalíveis! Vamos lá?





Primeiramente, o que é a transição capilar?

Para quem não sabe, a transição capilar é o processo de parar de usar certa química no cabelo - alisamento, relaxamento, permanente ou coloração, por exemplo - fazendo com que ele volte ao seu formato original, seja ondulado, cacheado ou crespo. É um momento que demanda bastante paciência, mas que oferece um resultado bastante satisfatório: um cabelo saudável, bonito e livre das químicas.

Quanto tempo dura a transição capilar?

Essa é uma pergunta que muitas mulheres que começam a transição capilar fazem, já que é um processo chato que demanda paciência para esperar o cabelo crescer naturalmente. Claro, a ansiedade bate forte e a vontade de chutar o balde sempre vem, mas segure firme!

A verdade é que a duração da transição depende só de você. Isso porque é você quem vai decidir quando fará o corte que separa a parte lisa dos cachos: tem gente que prefere esperar o cabelo ficar um pouco mais comprido, mas tem algumas mulheres que preferem deixá-lo bem curtinho para crescer sem as pontas alisadas. É você quem decide, mas fique de olho sempre na hidratação e no cuidado com os fios, viu?

O que é o big chop?

O big chop, também conhecido como “grande corte”, acontece quando a mulher escolhe retirar por completo a parte do cabelo com química logo no início da transição, deixando-o bem curtinho. É uma mudança radical, mas muita gente ama a transformação visual! Quem sabe ela também combina com você, não é?

É possível adiantar a transição capilar?

Quem não quer se arriscar no big chop faz de tudo para acelerar a transição capilar - e isso é normal, principalmente para as amantes dos cabelos longos. Portanto, para adiantar o processo, a dica é investir pesado em cuidados com o couro cabeludo, tendo como aliados os produtos voltados justamente para o seu tipo de cabelo e para a fase que ele está passando. Além disso, escolha também uma máscara de tratamento pró-crescimento, que ajudará seus fios a crescerem com ainda mais força.





Uma boa dica é contar com a Amávia, uma empresa que produz cosméticos capilares de alta qualidade que oferecem, por meio de ativos especiais, beleza, saúde e vigor aos fios. De acordo com Gilbert Barbosa, sócio-proprietário das franquias da marca em Minas Gerais, “a Amávia tem mais de 10 anos de mercado e sempre teve foco em cabelos cacheados. Ao longo do tempo, conseguiu evoluir sua linha para atender exatamente a mulher que faz a transição e que cuidará do cabelo cacheado posteriormente”.

Truques para amenizar a diferença entre as duas texturas do cabelo

É muito importante ter alguns produtos voltados para o seu cabelo e algumas estratégias aliadas durante a transição capilar. Gilbert pontua que esse processo “é muito complexo, pois a mulher fica com resquícios do padrão que usava até então e demora até que o cabelo ganhe um novo formato. Para manter uma aparência melhor dos fios nesse momento difícil, ela depende de manter os cabelos hidratados e também de uma boa finalização”.

Confira alguns truques infalíveis:





Umectação: consiste em usar óleo vegetal para hidratar os fios. Pode ser feita uma vez na semana, antes do banho, passando o óleo das pontas até a raiz, sem encostar no couro cabeludo e deixando por algumas horas.

consiste em usar óleo vegetal para hidratar os fios. Pode ser feita uma vez na semana, antes do banho, passando o óleo das pontas até a raiz, sem encostar no couro cabeludo e deixando por algumas horas. Penteados: os penteados ajudam a disfarçar a parte lisa do cabelo. Rabo de cavalo, coque e trança são opções rápidas e fáceis para o dia a dia!

os penteados ajudam a disfarçar a parte lisa do cabelo. Rabo de cavalo, coque e trança são opções rápidas e fáceis para o dia a dia! Fitagem: consiste em pentear os cabelos molhados com os dedos, separando-os em “fitas”. Isso ajuda a modelar os fios.

consiste em pentear os cabelos molhados com os dedos, separando-os em “fitas”. Isso ajuda a modelar os fios. Texturização: que tal usar bobes, bigudins ou grampos para texturizar a parte lisa do cabelo e completar os cachos?





Amávia: amiga dos cabelos que estão passando pela transição capilar





Criada em 2011, a Amávia (junção entre “amável” e “viável”, duas palavras que formam a base do conceito da marca) tem produtos de alta qualidade e tecnologia, elaborados para vários tipos de cabelos e suas diferentes necessidades.





Para as cacheadas e as mulheres que estão passando pela transição capilar, a linha ideal é a Cacho Sublime, que traz o poder do óleo de argan e do colágeno para os fios. Conheça os produtos da linha:

Kit Hidratante Cacho Sublime: você pode adquirir o kit completo de uma vez! Ele vem com todos os produtos, que trazem uma ultra hidratação e controle de volume aos fios.

você pode adquirir o kit completo de uma vez! Ele vem com todos os produtos, que trazem uma ultra hidratação e controle de volume aos fios. Máscara Hidratante Cacho Sublime: o hidratante da linha forma um filme emoliente sobre a superfície do cabelo, protegendo do ressecamento, aumentando a maciez e trazendo definição.

o hidratante da linha forma um filme emoliente sobre a superfície do cabelo, protegendo do ressecamento, aumentando a maciez e trazendo definição. Shampoo Hidratante Cacho Sublime: o shampoo tem a função de limpar e desembaraçar os fios, promovendo cachos definidos, hidratados e sem frizz.

o shampoo tem a função de limpar e desembaraçar os fios, promovendo cachos definidos, hidratados e sem frizz. Condicionador Hidratante Cacho Sublime: o condicionador, assim como a máscara, tem a função de hidratar o cabelo, trazendo maciez e definição aos fios.

o condicionador, assim como a máscara, tem a função de hidratar o cabelo, trazendo maciez e definição aos fios. Leave-in Hidratante Cacho Sublime: sem enxágue, o leave-in ajuda a texturizar os cachos e também a proteger os cabelos do Sol, já que possui filtro solar em sua composição.

sem enxágue, o leave-in ajuda a texturizar os cachos e também a proteger os cabelos do Sol, já que possui filtro solar em sua composição. Umidificador Hidratante Cacho Sublime: sem enxágue, o umidificador ajuda na finalização dos cachos e também a proteger os cabelos do Sol, já que possui filtro solar em sua composição.

Óleo de Argan: o óleo de argan, um dos mais ricos e nobres do mundo, é usado para a hidratação dos fios no dia a dia.





Os produtos da Amávia contam com ingredientes de alta qualidade que agem de forma a tratar profundamente os cabelos. Segundo Gilbert, “O Kit Cacho Sublime, precursor das linhas de cachos da marca, foi a linha que trouxe todo o retorno para desenvolvermos um trabalho focado no cabelo cacheado. Hoje, temos uma linha muito estável, segura, bem desenvolvida e bem aceita pelo público que consome”.









A dica final é: não desista!





Agora que você já tem todas as dicas, força na peruca - ou melhor, nos cachos! Não se esqueça de hidratar sempre os fios para que eles cresçam fortes, brilhantes e lindos, do jeito que você quer!





Os produtos da Amávia estão aqui para ajudar: “a Amávia está absolutamente preparada para dar todo o apoio que a mulher precisa nesse processo. E depois que a transição for concluída, a marca continuará cuidando dos seus cabelos, pois tem um mix completo para dar apoio nesse momento. O tempo de mercado, a tecnologia aplicada nos produtos e o padrão de qualidade sustentam a Amávia como a marca ideal para a mulher encarar esse grande desafio da transição capilar”, conclui Gilbert.

Onde encontrar os produtos da Amávia em Belo Horizonte?





Os produtos da Amávia podem ser encontrados nos principais shoppings de Belo Horizonte. Os quiosques contam com atendimento personalizado, feito por profissionais que avaliam seus fios e indicam os produtos ideais para o seu cabelo. Confira os endereços e procure o mais próximo da sua casa.





Minas Shopping: Av. Cristiano Machado, 4000 - Quiosque 109, Pavimento 1 - União, Belo Horizonte (MG)

Shopping Del Rey: Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte (MG)

Itaú Power Shopping: Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem (MG)

Para quem busca mais praticidade e conforto, é possível adquirir os produtos da Amávia através do site www.tobonita.com.br/amavia . Acesse e conheça toda linha exclusiva para cabelos cacheados ou com química.