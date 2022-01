Hidratação para cabelos cacheados: 5 formas de fazê-la em casa

(foto: Freepik)



Trabalhar, estudar, cuidar da casa e dos filhos, namorar… Com tantas coisas para fazer em apenas 24 horas, realmente fica difícil arranjar um tempo para fazer coisas simples, como ir ao salão cuidar dos cabelos. Para mulheres cacheadas e crespas, então, essa questão se torna ainda mais complexa, já que esses tipos de cabelos demandam mais cuidado e hidratação no dia a dia. Mas, existem produtos que são aliados para a hidratação de cabelos cacheados e crespos





Uma boa solução para essa questão é cuidar das madeixas na rotina de casa, mas, para isso, é muito importante contar com produtos de primeira linha, que nada devem àqueles oferecidos nos salões de beleza. Ótimas opções para isso são os produtos da Amávia, ótimos aliados dos cabelos cacheados e crespos. As linhas da marca oferecem, por meio de ativos especiais, beleza, saúde e vigor aos fios, tudo isso sem precisar sair de casa.





Hidratação: muito importante para seu cabelo cacheado ou crespo

Como pouca gente sabe, o couro cabeludo produz um óleo que percorre toda a extensão do fio do cabelo, distribuindo uma hidratação natural por todo o comprimento das madeixas. Porém, como você deve imaginar, em cabelos lisos, essa trajetória se torna mais fácil do que no caso de fios cacheados e crespos, devido ao formato em espiral, certo? É por isso que é muito comum que aconteça o famoso (e indesejado) ressecamento nas pontas.

De forma a evitar esse problema e repor o óleo que o corpo não consegue naturalmente, não tem jeito: é preciso hidratar os cabelos regularmente para que os cachos fiquem com o brilho, volume e sedosidade que merecem.

De acordo com Gilbert Barbosa, distribuidor exclusivo da marca em Minas Gerais, “os produtos de maior destaque da marca são as linhas Vegan Coconut, que ganhou o prêmio Atualidade Cosmética 2019, Make Curl, Make Curl Kids e Cacho Sublime, a primeira da marca voltada para esse público”.

Confira os detalhes das linhas da Amávia que são perfeitas para a hidratação dos cabelos cacheados e crespos:

Linha Vegan Coconut

Desenvolvida com óleo de coco natural e água de coco purificada, a linha Vegan Coconut da Amávia promove uma hidratação profunda, repondo água e lipídios para dentro da fibra do cabelo, deixando os fios alinhados, brilhosos e livres de ressecamento e aspereza.





(foto: Tô Bonita/Divulgação)







Linha Make Curl

A linha Make Curl da Amávia (tanto para Cachos Tipo 2 quanto para Cachos Tipo 3) foi pensada para criar diferentes combinações e efeitos, atendendo a vários tipos de cabelos cacheados, além de ser ideal para quem está em transição capilar e precisar ativar a memória do cabelo cacheado.

Com ativos emolientes e hidratantes, como pró-keratina, óleo de Abyssinian, óleo de coco, manteiga de karité, pantenol, mel, vitamina E, macadâmia, abacate, oliva e óleo de argan, os produtos da linha contribuem para a saúde do cabelo e para aquela modelagem perfeita dos fios.

(foto: Tô Bonita/Divulgação)







Linha Cacho Sublime

Com foco na disciplina, definição e curvatura dos cachos, a linha Cacho Sublime da Amávia promove a ultra hidratação, o controle de volume e de frizz por meio das propriedades do óleo de argan, da vitamina E e do colágeno.

Antes de uma boa hidratação, foque na lavagem!

Agora que você já sabe da importância de hidratar os fios regularmente, é preciso saber de algo muito importante: antes de começar esse processo em casa, é essencial lavar as madeixas com um shampoo de qualidade adequado ao seu tipo de fio.

Além disso, lembre-se de usar água morna ou fria, pois a água quente é um dos grandes causadores de ressecamento do cabelo. Após a hidratação, não se esqueça de usar um bom condicionador, se possível da mesma linha do shampoo.

Confira algumas opções incríveis da Amávia:

Shampoo Hidratante Cacho Sublime

O Shampoo Hidratante Cacho Sublime da Amávia combina a ação emoliente do óleo de argan com as propriedades nutritivas do colágeno. O produto tem a capacidade de limpar enquanto desembaraça os fios, promovendo, assim, cachos definidos, hidratados e sem frizz.





Condicionador Hidratante Cacho Sublime

O Condicionador Hidratante Cacho Sublime da Amávia possui as mesmas propriedades do shampoo da linha. O produto forma um filme emoliente sobre o fio, facilitando o desembaraçar, protegendo do ressecamento, aumentando a maciez e a elasticidade e definindo os cachos.





5 tipos de hidratação para cabelo cacheado





1) Hidratação térmica

Esqueça a chapinha e o secador: a hidratação térmica não tem nada a ver com esses dois aparelhos! Na verdade, esse tipo de hidratação já é feito há muitos anos e, provavelmente, você já o fez (ou ainda faz) alguma vez na vida. Ele consiste basicamente em aplicar o produto e deixá-lo agir com uma touca térmica ou saco plástico na cabeça. Quem nunca, não é?

2) Hidratação com máscara e babosa

A babosa é uma queridinha de muitas mulheres pelos efeitos incríveis que ela proporciona aos cabelos. Rica em vitaminas, aminoácidos e minerais, a planta, também conhecida popularmente como Aloe Vera, é capaz de trazer brilho, hidratação, força e limpeza aos fios - tudo isso de uma só vez. E quando o produto é adicionado à máscara de hidratação, fazendo as famosas “misturinhas”, o cabelo fica ainda mais sedoso, macio e definido. Aproveite para testar a receitinha com um dos hidratantes da Amávia!

3) Hidratação com máscara e óleos

usar óleos vegetais junto das máscaras de hidratação. Assim, você consegue preencher duas lacunas do seu Ainda falando em “misturinhas”, uma ótima forma de juntar a hidratação que seu cabelo precisa com a nutrição, que é a reposição de óleos das madeixas, é. Assim, você consegue preencher duas lacunas do seu cronograma capilar em uma só etapa.

Confira duas opções de óleos da Amávia que você pode usar na sua mistura:

Serum Oil Umectante Make Curl

O Serum Oil Umectante Make Curl da Amávia é uma mistura dos óleos de coco, argan, macadâmia, abacate e oliva, óleos nobres e 100% puros. O produto é capaz de reter a hidratação nos fios, proporcionando maciez, definição, brilho e elasticidade a todo o comprimento do cabelo.

Óleo de Argan

O óleo de argan é um dos mais nobres do mundo e é usado para hidratar os fios no dia a dia.





4) Hidratação com máscara e amido de milho

Certamente, você tem amido de milho na cozinha de casa, certo? Pois saiba que ele também pode ser usado na sua rotina de cuidados com o cabelo! Isso porque, se misturado na sua máscara de hidratação Amávia, esse produto contém substâncias capazes de reter a água dentro da fibra, mantendo os fios hidratados por mais tempo e tratando as pontas duplas e ressecadas.

5) Hidratação com máscara e café

Mais um produto da sua cozinha que pode ser usado no cabelo: o café! Se usado junto da sua máscara de hidratação, além de hidratar e deixar os fios macios, o produto esfolia o couro cabeludo e a cafeína ainda estimula o crescimento das madeixas.

Quais máscaras utilizar para fazer a hidratação?

A Amávia possui muitas opções de máscaras de hidratação incríveis e de qualidade. Segundo Gilbert, “a Amávia tem várias linhas específicas para cabelos crespos e cacheados e, além disso, possui outros produtos que podem ser agregados ao tratamento. O mix como um todo é muito voltado a esse público e, inclusive, a marca já tem lojas específicas para cacheadas, a Amávia Afro, com previsão de inauguração em Belo Horizonte no próximo ano”.

Confira algumas opções da Amávia e suas características:

BTX Solta Cachos Vegan Coconut

Composta de óleo de coco natural e água de coco purificada, a máscara BTX Solta Cachos Vegan Coconut da Amávia traz definição aos cachos por meio de uma hidratação profunda, repondo água e lipídios e eliminando o frizz do cabelo.





Máscara Hidratante Cacho Sublime

A Máscara Hidratante Cacho Sublime da Amávia combina a ação emoliente do óleo de argan com as propriedades nutritivas do colágeno. O produto forma um filme emoliente sobre o fio, facilitando o desembaraçar, protegendo do ressecamento, aumentando a maciez e a elasticidade e definindo os cachos.





Agora que você já sabe tudo sobre hidratação para cabelos cacheados, aproveite para entender qual tipo do seu cacho e siga todas as dicas que aprendeu com este conteúdo.





(foto: Tô Bonita/Divulgação)







Sobre a Amávia





Combinação das palavras “amável” e “viável”, que formam o conceito da marca, a Amávia é uma empresa fundada em 2011 que fabrica produtos para diversos tipos de cabelo com ingredientes nobres e especiais.





A marca se destaca não só pela qualidade, mas também pelo posicionamento premium dentro do mercado nacional por meio de produtos de alta qualidade vendidos por um preço acessível, além da fidelização dos clientes e dos resultados alcançados até hoje.





Para quem ainda não conhece a marca, Gilbert dá a dica: “sabemos que os cabelos crespos e cacheados demandam mais cuidados, mas quando isso acontece, a apresentação dos fios é maravilhosa. Portanto, quem não conhece a Amávia, sugiro que experimente os produtos, pois não vai se arrepender”.





Onde encontrar os produtos da Amávia?