Acelerador de Negócios: conheça projeto mineiro de Marketing Integrado

Desde que o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado no Brasil, em fevereiro, as pequenas e médias empresas foram afetadas de uma maneira ou de outra.

Uma pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) indicou que 34,5% dos empresários mineiros adaptaram seus modelos de negócios por conta da pandemia.





Muitos deles investiram em novos produtos, delivery e vendas pela internet, tanto de produtos quanto de serviços. Entretanto, a maioria não encontrou alternativas.





Os mais afetados, portanto, foram serviços que, em sua essência, reúnem muitas pessoas, como bares, casas de shows, academias e escolas particulares.





Enquanto isso, o gestor busca maneiras de superar este desafio. Um dos caminhos é o marketing. Afinal, o gestor sabe que se parar de investir em publicidade em tempos de crise pode ter danos irreparáveis no seu negócio, pois é imprescindível manter a divulgação da marca para continuar o relacionamento com a sua base de clientes.





Preocupado com isso, o grupo Diários Associados resolveu agir. Por isso, ele está lançando o seu mais novo produto: o Acelerador de Negócios





Em suma, o Acelerador de Negócios oferece aos empreendedores mineiros um mix de canais para a divulgação da sua marca através de planos semestrais e preços acessíveis.





A essência dessa ferramenta é o Marketing Integrado, que é uma estratégia de marketing elaborada com o intuito de permitir a plena integração em mídias off-line (rádio, tevê e jornal impresso) e on-line (site, redes sociais e gerenciamento de campanhas no Facebook e no Google).





“Apesar de vivermos a era do digital, acreditamos muito no alcance das mídias convencionais. Não é à toa que o grupo Diários Associados está há mais de 90 anos compartilhando informação, de qualidade, com os mineiros em diferentes canais. E, por acreditar no poder do Marketing Integrado que estamos sempre nos reinventando. Hoje temos canais que vão do jornal impresso ao digital. Traçar estratégias, aproveitando a força de cada um, é sem dúvidas a melhor forma de atingir seu público, independentemente de onde ele esteja e qual ferramenta utiliza. Saber explorar o potencial de cada canal é o melhor caminho de alcançar seus objetivos de vendas”, completa o diretor comercial dos Diários Associados, Mário Neves.





Por isso, toda a expertise e a estrutura comunicacional que o grupo dispõe servem de alicerce para o Acelerador de Negócios . Assim, o grupo Diários Associados mantém o DNA inovador em todos os seus produtos, do impresso ao digital. Resumidamente, o conglomerado é formado por:

Portal Uai: um dos portais mais acessados do país, com notícias de relevância em todas as editorias e em tempo real para o estado e todo o país;





Estado de Minas: jornal tradicional mineiro, com um time de jornalistas e comentaristas que fornecem informação completa e subsídios para uma análise crítica;





TV Alterosa: afiliada do SBT, oferece uma programação variada para levar entretenimento ao espectador, além de programas produzidos exclusivamente aos mineiros;

Portanto, o pequeno e médio empreendedor consegue impactar todos os públicos com o Acelerador de Negócios.





“Entre os principais diferenciais do nosso grupo está o nosso portfólio que conta com veículos de mídia tradicionais, como o jornal Estado de Minas, que alcança mais de 16 milhões de leitores, em suas multiplataformas; a TV Alterosa que está na casa de mais de 20 milhões de telespectadores mineiros; e a Rádio Clube FM com transmissão em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E, além disso, temos hoje um dos principais portais de notícias do país, o Portal Uai que soma mais de 156 milhões de visualizações de página por mês. Nas redes sociais, juntos, nossos perfis contam com mais de 1 milhão de seguidores. É com essa audiência e a expertise de mais de 90 anos do nosso grupo, que pretendemos mais uma vez, sair na frente, e atuar ao lado dos mineiros, para superar os efeitos negativos na economia, consequência da pandemia de COVID-19”, ressalta o diretor de operações dos Diários Associados, Alexandre Magno.









Principais vantagens: o que o Acelerador de Negócios oferece





Acelerador de Negócios foi projetado por uma equipe de especialistas em marketing e comunicação. O resultado disso foram pacotes estratégicos para ajudar as marcas a se manterem fortes para enfrentar as consequências econômicas da pandemia.





Veja, portanto, as principais oportunidades do projeto:

Banner na edição impressa do Estado de Minas

O Estado de Minas é o jornal mais lido do segmento quality paper e soma 19 milhões de leitores nas multiplataformas.





Publicidade digital nos portais Uai e Estado de Minas

Seguindo a mesma linha de comunicação, as inserções nos dois canais digitais serão mostradas a milhares de pessoas, pois os dois portais juntos têm 156 milhões de pageviews e alcançam mais de 25 milhões de pessoas, a cada mês.





Inserções na TV Alterosa

Além da programação da rede nacional, há 109 horas mensais de programas locais voltados aos mineiros. O público potencial é de 20 milhões de espectadores em 834 cidades mineiras, ou seja, 98% do estado.

Branded Content

O Branded Content (Conteúdo de Marca) é divulgado nos portais do grupo e tem, entre os seus objetivos, ajudar a aumentar o ranqueamento orgânico (não pago) do cliente no Google. O conteúdo em texto e foto é produzido pela equipe dos Diários Associados.





Além disso, os conteúdos publicados nos portais também são postados e impulsionados nas redes sociais do Estado de Minas e do Portal Uai, com a segmentação definida de acordo com os objetivos do cliente. Só para complementar, as redes sociais do grupo somam mais de um milhão de seguidores.





Outro detalhe é que os pacotes do Acelerador de Negócios também oferecem a criação do Google Meu Negócio e do canal do YouTube do cliente.





Fotos e vídeos profissionais

Fotos desfocadas, feitas em celular ou colhidas em bancos de imagem, não dão uma boa impressão no público. Por isso, o Acelerador de Negócios já anexou a produção de fotos profissionais nos seus pacotes.





O mesmo vale para a produção de vídeo motion graphic (videografismo). Os vídeos animados ajudam a explicar conceitos e promoções, sendo ideais para pequenas e médias empresas.





Nesse sentido, o consumo de vídeos vem aumentando na internet. Conforme a pesquisa Video Viewers, feita pelo Google em parceria com o Instituto Provokers e com a Box 1824, os vídeos ganharam 135% mais visibilidade até 2018.

Assim, os vídeos podem ser usados no site e nas redes sociais da empresa. Afinal, um estudo do Buzzsumo mostrou que os vídeos têm mais engajamento nas redes sociais que as fotos, por exemplo. Assim, eles recebem mais comentários e compartilhamentos.





Métricas

Quem investe em publicidade quer saber o retorno. Por isso, além da criação do material a ser divulgado (texto, foto, vídeo, banner e spots), a equipe dos Diários Associados também se responsabilizam por produzir e enviar relatórios mensais dos principais indicadores.





Desse modo, entre as KPIs (que mede o desempenho dos processos) estão visualização de páginas, impressões de banner nos portais Uai e Estado de Minas, alcance e engajamento dos conteúdos nas redes sociais, cliques no link e audiência na TV Alterosa e Rádio Clube FM.









Preços acessíveis: pacotes que cabem no orçamento das empresas





Acelerador de Negócios , como o próprio nome diz, visa fortalecer as pequenas e médias empresas em tempos de pandemia. Por isso, os preços são acessíveis ao orçamento desses portes de negócio, pois foram definidos após pesquisas e análises do grupo Diários Associados. Assim, os descontos chegam a 80% em relação aos pacotes normais de publicidade.





“Somos um dos principais grupos de comunicação do país e está em nosso DNA acompanhar de perto o que acontece em Minas, no Brasil e no mundo. Atento ao impacto que a pandemia de COVID-19 trouxe ao mercado, nos reunimos e discutimos qual seria o nosso papel neste momento, além de levar informação para a sociedade. Temos em nosso portfólio os principais canais de mídia do estado, que geralmente são utilizados em estratégias de grandes empresas. Mas devido à situação, acreditamos na importância de oferecer espaço para quem mais sofre neste momento e precisa fortalecer a sua marca: o pequeno e médio empreendedor. Com isso, criamos pacotes que englobam todos os nossos veículos, com um desconto de até 80% no valor que geralmente trabalhávamos antes da crise”, ressalta o diretor comercial dos Diários Associados, Mário Neves.





Especialistas do Google e Taboola dão dicas de como vender mais





Henrique Matos e Fernando Tassinari participaram de um bate-papo do grupo Diários Associados sobre estratégias de marketing para vender mais durante a crise. Veja como foi: