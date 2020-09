Acelerador de Negócios: pacotes de mídia que cabem no seu bolso

(foto: Pixabay)



O Marketing Integrado é um aliado dos negócios, pois promove uma divulgação estratégica da marca em multicanais a fim de alcançar todos os públicos, proporcionando uma experiência única ao usuário.





Por isso, ele é tão importante no plano de marketing de pequenas e médias empresas. Afinal de contas, o Marketing Integrado tem soluções 360º que contemplam a divulgação do negócio em mídias tradicionais, como televisão, jornal e rádio, e em mídias digitais, como redes sociais e portais de notícias.





Isso porque é indispensável pensar nas novas tecnologias quando se elabora o plano de marketing da empresa, já que estamos vivendo o Marketing 4.0, que consiste nas relações de compra e venda intermediadas pelos novos canais.





Mas também não se pode menosprezar o potencial de alcance e penetração das mídias off-line que são fundamentais no fortalecimento de marca.





Prova disso é o grupo Diário Associados, que é um dos maiores grupos comunicacionais do país formado pelo jornal Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa.

Já são mais de 90 anos de história de informação e prestação de serviço ao mineiro, se firmando como símbolo de credibilidade, com entretenimento, informação em tempo real e análise dos fatos.





Portanto, seguindo o seu espírito inovador, o grupo Diários Associados lança o produto Acelerador de Negócios voltado ao empreendedor mineiro. Ele consiste em pacotes estratégicos de Marketing Integrado com divulgação nas empresas do grupo.









Sua marca nos principais canais do grupo Diários Associados

O empresário ou gestor de Marketing da empresa pode escolher entre quatro pacotes estratégicos de Marketing Integrado. Todos eles são semestrais e têm descontos especiais.





Acelerador de Negócios foi estudado e planejado para levar soluções em 360º para pequenas e médias empresas do setor de entretenimento, automobilístico, escolas e faculdades, bancos e financeiras, além do mercado de varejo.





Em qualquer pacote escolhido, o empreendedor terá acesso aos seguintes benefícios:





A publicação será projetada para um público estimado de 19 milhões de leitores nas multiplataformas do jornal;





Juntos, os dois portais de notícias somam 156 milhões de pageviews por mês, alcançando mais de 25 milhões de leitores por mês;





Inserções, exclusivo no pacote Premium, entre os programas de sucesso transmitidos no SBT. Hoje a tevê cobre 98% do estado mineiro, chegando a 834 cidades com 109 horas de programação local, além da programação em rede nacional.





O mais interessante é que o Acelerador de Negócios pode ser implantado em qualquer segmento devido à audiência.





“Nossos produtos possuem um alcance que impacta todo tipo de consumidor. Desde os adeptos ao conteúdo digital, por meio dos nossos portais de notícias e redes sociais, até os mais tradicionais, que são consumidores fiéis da nossa programação de rádio e tevê, por exemplo. Além dos assinantes do nosso jornal impresso, que tem a maior audiência no estado. Por isso acreditamos no poder das estratégias de ações de Marketing Integrado e nos resultados que o uso de multicanais podem alcançar”, considera o diretor de operações do grupo, Alexandre Magno.













Preços acessíveis com exposição da marca em multicanais





Em outro contexto, para a pequena e média empresa investir em inserções publicitárias em todos os meios de comunicação, incluindo tevê e jornal, poderia ser impraticável, mas no Acelerador de Negócios os pacotes publicitários foram projetados para integrar todas as mídias dentro do conceito de Marketing Integrado.





Portanto, os preços são realmente acessíveis aos pequenos negócios neste momento de crise devido à pandemia, com descontos que chegam a 80% em relação aos pacotes convencionais.





Considerando os resultados que o empresário pode alcançar com a estratégia, os valores investidos se tornam ainda menores. Além disso, um grande diferencial do produto é a produção de textos, vídeo e fotografias profissionais do negócio.





Fotografias profissionais





Fotógrafos de um dos maiores grupos de comunicação do país, munidos de equipamentos como câmeras e lentes profissionais, produzem as fotos que serão inseridas nas mídias. Afinal, uma foto mal feita depõe contra a marca, bem como o uso de banco de imagens nem sempre é uma boa saída.





Vídeos





Já ficou demonstrado que o consumo de vídeos tem crescido ano a ano na internet. Até 2018, por exemplo, o crescimento foi de 135%, segundo pesquisa do Google.





Além disso, uma pesquisa da Video Viewers (realizada em parceria com o Instituto Provokers e a Box 1824) revelou que a inserção de vídeos em páginas da internet aumenta em até 157% o tráfego orgânico (não pago), pois os buscadores, como o Google, também mostram resultados em vídeos.





Portanto, os pacotes do Acelerador de Negócios preveem a gravação e a edição de vídeos em Motion Graphic (videografismo) sobre o negócio do cliente ou ainda vídeo case, com casos de sucesso.





Sendo assim, o vídeo ajuda a esclarecer melhor conceitos de produtos e serviços da marca, bem como gera mais engajamento nas redes sociais.





Ainda nesse sentido, o Acelerador de Negócios também prevê a criação do canal do YouTube do cliente. Aliás, a rede é uma das que mais crescem em audiência no país. A pesquisa Video Viewers mostra que o YouTube é campeão na preferência das pessoas que querem assistir a vídeos, sendo que elas procuram, basicamente, entretenimento (38,7%) e conhecimento (29,8%) ao acessarem a rede.





Branded Content





O Branded Content é a geração de conteúdo sobre a marca. Através da produção e divulgação de textos que dizem respeito ao contexto da marca, a empresa ganha mais visibilidade nas buscas orgânicas do Google e também nas redes sociais.





Afinal de contas, os materiais são publicados e impulsionados nas redes sociais do Estado de Minas e do Portal Uai. Juntos, eles somam mais de 1 milhão de seguidores.





Outro diferencial é que os pacotes incluem a criação do Google Meu Negócio, que é a plataforma de divulgação do próprio Google.





Além disso, os empresários e gestores contarão com o recebimento de relatórios mensais sobre o desempenho das campanhas, podendo assim monitorar os resultados reais do investimento.