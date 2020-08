Marketing Integrado: como divulgar sua empresa além das redes sociais

(foto: Freepik)



Empresas que sentiram mais de perto os efeitos da crise econômica causada pela pandemia da COVID-19 já perceberam que continuar investindo em marketing pode ser o caminho mais acertado.





Isso porque, mesmo que alguns negócios estejam de portas fechadas, eles não podem cair no ostracismo. Afinal de contas, quando a pandemia começar a ser controlada e as coisas voltarem à (quase) normalidade, será preciso ser lembrado pelo seu consumidor.





Portanto, as redes sociais se configuram como uma mídia de grande alcance e mais barata que as convencionais. Entretanto, o empresário não pode apostar suas fichas apenas nelas.





Isso porque existem muitos canais no marketing tradicional e no digital que podem ser explorados para atingir o público-alvo do empreendedor. Sendo as mídias físicas (televisão, rádio e jornal) e as mídias digitais (sites, vídeos, post patrocinado, e-mail marketing e muito mais) um caminho para estar presente.





Entretanto, para que a publicidade surta efeitos, não se pode atirar para qualquer lado, ou seja, é preciso planejar, executar e medir todas as ações de marketing de forma alinhada, buscando atingir os mesmos objetivos.





Afinal de contas, em tempos de pandemia (e depois dela), vão se sobressair as marcas que entenderam e se relacionaram melhor com o seu público, que aliás, vem mudando com as transformações digitais.





Marketing 4.0: a internet conectando marca e consumidor





Com a pandemia, as pessoas estão ficando mais tempo conectadas na internet. Seja para estudar, trabalhar, se divertir ou conversar com os parentes e amigos distantes. Uma pesquisa da Ioasys, por exemplo, mostrou que os brasileiros estão usando o isolamento social para ficar, em média, quatro horas por dia na web. E entre um conteúdo e outro, eles estão se relacionando com as marcas.





Nesse sentido, o comportamento do consumidor mudou com a transformação digital. Isso foi potencializado pela pandemia devido ao fechamento temporário das lojas físicas.





Como consequência, as compras pela internet cresceram. Levantamento do Compre&Confie (site de avaliação de compras on-line) apontou que o e-commerce brasileiro vendeu 81% mais em abril deste ano.





Portanto, para falar a nova língua deste novo consumidor, o marketing também precisa mudar. É justamente por isso que os especialistas falam que estamos vivendo o Marketing 4.0. Ele consiste, basicamente, no padrão de consumo intermediado pela tecnologia.





Sendo assim, antes de comprar qualquer produto (mesmo em lojas físicas), o consumidor pesquisa em sites, em comunidades das redes sociais e nos rankings on-line de reclamações.





Mesmo que o empresário não perceba, o Marketing 4.0 está presente em todas as relações com o mercado consumidor. Por isso, é importante que ele tenha uma estratégia de comunicação com este novo consumidor.

Marketing Integrado: como colocá-lo em prática no seu negócio





O Marketing Integrado se baseia no conceito de comunicação integrada, que consiste no planejamento e na análise das melhores práticas de integração dos canais, sejam eles off-line ou on-line, para se comunicar com consistência com o público do negócio.





Antes do Marketing 4.0, as empresas eram limitadas à propaganda em rádio, tevê e jornal. Porém com o surgimento das novas tecnologias, que assumiram papel central na comunicação, é preciso adaptar o relacionamento com o público.





Portanto, para chamar a atenção do futuro cliente há um mix de canais, como as tradicionais mídias off-line (rádio, tevê e jornal) e as atuais oportunidades do universo on-line (sites, portais de notícias, anúncios patrocinados, e-mail marketing e muito mais).





Mas para não deixar esse marketing se transformar num balaio de gatos, com publicações em todos os canais de forma desconexa, é muito importante contar com as ferramentas do Marketing Integrado.





Por isso, se o objetivo é aumentar as vendas on-line da empresa, é importante que o anúncio do jornal impresso leve o consumidor para o site corporativo, com um QR Code, por exemplo.





Na inserção publicitária na televisão, sobretudo, o conteúdo anunciado também deve favorecer a visita ao site da empresa. Aliás, engana-se quem pensa que o anúncio em tevê não dá retorno. Isso porque 97% dos brasileiros têm televisor em casa (segundo a Reuters). Se o alcance não fosse tão considerável, grandes marcas como a Coca-Cola e até mesmo o Facebook não anunciariam em tevê.

Convergência de mídia: preservando a identidade de marca

Portanto, além de ter todos os canais integrados num mesmo objetivo em cada campanha publicitária, o empresário também deve se preocupar com a convergência de todas as mídias.





Nesse sentido, a convergência é um processo que se adapta às novidades tecnológicas que vão surgindo. Quem usava o aparelho celular na década de 90, por exemplo, não imaginava que um dia poderia usá-lo como um fonte de entretenimento e de interação social.





No entanto, nesse processo de adaptação, deve-se preservar a identidade da marca. Afinal, sua empresa não pode ser diferente conforme o meio utilizado para chegar até o seu público. Assim sendo, sua marca deve trabalhar para ser reconhecida prontamente onde quer que ela apareça.





Portanto, como realizar o marketing da sua empresa em tempos de pandemia, de modo a manter-se presente e ser lembrado como uma referência entre o seu público?





Fundamentalmente, é bom lembrar que a estratégia de marketing deve ser amparada na integração de todos os canais. Para isso, é importante não investir apenas em meios digitais, mas também nos convencionais para aumentar o alcance e fortalecer a imagem da sua marca. Isso porque, juntas, as mídias se completam e os resultados do investimento são potencializados.





É interessante que a ação de marketing da sua empresa esteja alinhada numa só estratégia que envolva:

rádio, tevê e jornal;

redes sociais;

links patrocinados em portais de notícias;

posicionamento pago e orgânico (não pago) na web;

conteúdo profissional (fotos e vídeos) nos canais da empresa.

Portanto, o planejamento de marketing em tempos de pandemia deve levar em consideração a geração de conteúdo que conecte o consumidor à sua marca.





Marketing de Conteúdo

Por isso, uma das ferramentas é o Marketing de Conteúdo, que já estava presente em 70% das estratégias das empresas entrevistadas na pesquisa Content Trends, da Rock Content, ainda no ano de 2016. Ele, aliás, educa o público da marca para que ele entenda o valor dos produtos e serviços oferecidos.





Contudo, para colocar em prática um plano de Marketing Integrado, seguindo os preceitos de Marketing 4.0 e de convergência de mídias, é necessário ter um planejamento bem estruturado, conhecer seu público, saber mensurar os resultados e priorizar a satisfação do consumidor para fidelizá-lo.





Desse modo, isso tudo pode se dar contando com a estrutura e a expertise de empresas do ramo que podem ser contratadas. Assim, o empresário pode canalizar suas energias para o seu nicho de atuação.





E-book Marketing na Crise





