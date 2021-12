Unhas fracas? Confira 9 dicas para deixá-las fortes e saudáveis

(foto: Freepik)



É como dizem por aí: a beleza requer dedicação. Porém, o dia a dia corrido e cheio de tarefas de muitas mulheres faz com que não tenham tempo para cuidar adequadamente de si próprias e, então, elas acabam deixando de lado suas próprias questões para dar prioridade às demandas do trabalho, da família e dos estudos.

Um grande exemplo dessa falta de tempo são as unhas que, quando não recebem os cuidados certos, se tornam fracas, ressecadas e quebradiças. Contudo, mesmo em uma rotina conturbada, algumas ações simples e rápidas podem fazer uma grande diferença na beleza das mãos. E isso vai muito além de usar um esmalte bonito, mas inclui, principalmente, o uso de produtos de hidratação, reconstrução e fortalecimento das unhas.

Para te ajudar a montar uma rotina eficiente de cuidados, separamos, a seguir, nove dicas fáceis de seguir e que contam com indicações de produtos da Latika , marca de maquiagem que se preocupa não apenas com as vantagens cosméticas de seus produtos, mas também com os benefícios que eles trazem a longo prazo.

9 dicas para ter as unhas cuidadas e bem hidratadas

1) Hidratação das unhas em primeiro lugar

Assim como o cabelo e a pele , as nossas unhas também precisam de hidratação! Esse passo é essencial para que elas permaneçam saudáveis, bonitas e sem amarelados ou ranhuras.

Portanto, antes de usar e abusar dos esmaltes de variadas cores, texturas e acabamentos, o ideal é que você utilize um produto próprio para a hidratação. Uma ótima sugestão de produto é o Nail Care Top Coat da Latika, que oferece também a inibição do amarelamento e a devolução de brilho, o aumento da durabilidade, a proteção da cor e a correção de imperfeições do esmalte.

2) Evite levar as unhas à boca

Você já deve ter ouvido falar que, por causa da saliva, o hábito de roer unhas provoca o seu enfraquecimento, certo? O que você pode não saber é que, além disso, essa atitude pode causar infecções graves, que podem acarretar até mesmo na perda das unhas.

Então, para deixar as garras ainda mais fortes, evite levar as mãos à boca. Mantendo-as bem cuidadas, lixadas e pintadas, a vontade de roê-las vai diminuir rapidinho!

3) Deixe as unhas “respirarem”

Deixar as unhas “respirarem” significa permanecer pelo menos dois dias sem esmaltes. Por terem uma superfície porosa, elas precisam de ventilação para ficarem fortes, que só é fornecida se não houver nenhum produto aplicado por cima.

Ah, vale dizer que esse momento é ideal para abusar da etapa de hidratação, ok?

4) Antes da esmaltação, não se esqueça da base!

Regra é regra, não tem como quebrar: a base sempre vai antes do esmalte. Muita gente ignora essa etapa, mas ela é muito importante para criar uma camada de proteção e ajudar o esmalte a aderir melhor à unha.

Para essa etapa, a Nail Care Base Cetim da Latika é uma ótima opção! O produto tem o poder de nivelar e fortalecer as unhas, evitar manchas e aumentar a durabilidade do esmalte aplicado.

5) Utilize esmaltes seguros e de qualidade

Chegamos na etapa mais divertida da nail care: a esmaltação. Usar o esmalte correto nessa fase faz toda a diferença, pois a qualidade do item também pode contribuir muito para o fortalecimento das unhas a longo prazo. Por isso, nada de aplicar qualquer produto, combinado?

Os esmaltes Latika Nail Polish são opções seguras, confiáveis e bastante acessíveis que oferecem alta cobertura, ótima pigmentação, boa duração e rápida secagem. Além de terem cores lindas, os produtos também são grandes aliados da saúde das unhas.





De acordo com Gilbert Barbosa, distribuidor exclusivo da marca em Minas Gerais, “a Latika começou o trabalho no mercado de cosméticos com esmaltes, então a maior referência da marca é exatamente nesse segmento. Ela sempre atuou de forma muito forte com o produto e, há cerca de dois anos, trouxe uma linha toda reformulada, com um padrão superior de qualidade”. Vale a pena conhecer!

6) Use também os fortalecedores de unhas

Para quem tem unhas fracas e quebradiças, os fortalecedores e endurecedores são itens mágicos. Esses produtos têm a capacidade de trazer resultados mais rápidos, fazendo com que as garrinhas fiquem muito mais fortes e saudáveis.





Para esse cuidado, a Latika oferece duas bases fortalecedoras:

Nail Care Fortalecedor: com óleo de melaleuca na composição, esse produto fortalece e reconstrói unhas danificadas e reduz a produção de cutículas. Para melhores resultados, o ideal é aplicá-lo duas vezes na semana.

Nail Care Endurecedor: com cálcio e formol na composição, esse produto fortalece e reconstrói unhas danificadas. Para melhores resultados, o ideal é aplicá-lo duas vezes na semana.

7) Prefira removedores a acetonas

Por ter muitas químicas corrosivas na composição, a acetona pode ser bastante prejudicial à saúde das unhas, já que tende a deixá-las fracas e esbranquiçadas. Em contrapartida, o removedor de esmaltes é um produto que possui a mesma função da acetona, mas, por ser mais fraco, não agride as unhas e nem a pele das mãos.

8) Use luvas para trabalhar com produtos químicos

Além da acetona, os produtos de limpeza também podem ser bastante prejudiciais, pois contêm substâncias químicas capazes de afetar a saúde das unhas e das mãos. Por isso, na hora de fazer a limpeza de casa (lavar louça, limpar banheiro ou lavar as roupas), use luvas de borracha ou de silicone que te protejam dos componentes químicos.

9) Coma bem e se hidrate!





O bem-estar do corpo vem de dentro para fora. Os produtos de recuperação e fortalecimento das unhas são essenciais para uma rotina de cuidados, mas uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é ainda mais importante para manter as mãos sempre bonitas. Não adianta investir seu dinheiro em produtos para o tratamento de problemas que são causados por uma má alimentação, certo?





Portanto, se a sua unha anda quebrando à toa, que tal mudar a dieta? Inclua uma alimentação rica em cálcio, zinco e magnésio por meio de itens como brócolis, feijão, cereais integrais, lentilha e carnes magras. Além disso, aposte em alimentos ricos em biotina, como banana, espinafre, fígado, soja e ovos. Por fim, se as unhas apresentam manchas brancas, é hora de consumir vitamina B3 por meio de leite, frutas secas, abacate e tomate.





Como deu para notar, cada produto desenvolvido pela Latika é diferenciado e, com os produtos para unhas, a coisa não poderia ser diferente: “a linha Nail Care é profissional, tem maior durabilidade e brilho, embalagem bem trabalhada, apresentação estilosa e coleção atualizada. Hoje, são mais de 100 cores de esmaltes disponíveis e a linha de tratamento, que vende muito bem por ter uma qualidade indiscutível e um ótimo preço”, afirma Gilbert.

Onde encontrar os produtos da Latika?





Se você ficou interessado(a) em adquirir os produtos da marca para recuperação das unhas, saiba que os esmaltes Latika estão disponíveis nas principais perfumarias e drogarias da cidade. E, se preferir, você pode comprar os produtos através do site www.tobonita.com.br/maquiagem/latika