Cabelo com química: veja qual o cronograma capilar ideal para seus fios

Quem não sonha em manter cabelos saudáveis, bonitos e bem cuidados ? Sim, esse é o desejo de muitas mulheres por aí, de fato. Porém, o excesso de químicas, como progressiva, tingimento e descoloração, por exemplo, podem acabar deixando os fios quebradiços, porosos e sem vida.

E agora, como resolver esse problema? Calma, temos a solução: uma ótima ideia, nesse caso, é fazer um bom cronograma capilar ! Mas para isso, é muito importante contar com bons produtos, que se tornarão aliados no fortalecimento das suas madeixas.





E uma boa opção para o seu cronograma capilar é contar com os kits de tratamento da Amávia , que prometem cuidados de salão sem precisar sair de casa, levando mais saúde e bem-estar aos seus fios.

Saiba quais são os cuidados por tipo de química





Cada tipo de cabelo precisa de um cuidado especial. Confira quais são eles:





Cabelos alisados

Saiu do cabelo cacheado para o liso? Então seus fios necessitam de novos cuidados quase que automaticamente: comece a usar produtos próprios para cabelos com química, use semanalmente uma máscara de reconstrução, evite lavar todos os dias e evite aparelhos como secador, chapinha e babyliss.





Cabelos tingidos

Neste caso, é importante fazer hidratação frequentemente, ter cuidado com sol e piscina, usar shampoo e condicionador específicos para cabelos tingidos e até mesmo usar ampolas de vitaminas nos cremes de hidratação.





Cabelos com luzes

Para seu cabelo com mechas loiras, também é importante usar produtos adequados, fazer cortes periódicos para remover pontas ressecadas, fazer hidratações regularmente, usar protetores térmicos antes de entrar na piscina e evitar aparelhos como secador, chapinha e babyliss.





Cabelos platinados

No caso de um cabelo platinado, você precisa lavar o cabelo duas vezes na semana com shampoo antiamarelador, usar também um shampoo hidratante, fazer cauterização a cada 15 dias, trocar o condicionador por uma máscara de hidratação, fazer cortes periódicos para remover pontas ressecadas, usar reparador de pontas e esperar, no mínimo, três meses para fazer um retoque na raiz.





Para cada química no cabelo, um produto ideal da Amávia





Os produtos da Amávia são elaborados para vários tipos de cabelos e suas diferentes necessidades, até mesmo aqueles que passaram por algum tipo de química. De acordo com Gilbert Barbosa, sócio-proprietário das franquias da marca em Minas Gerais, “a Amávia tem produtos em várias faixas de preços para cada uma das etapas do cronograma capilar. Cada cabelo demandará uma linha diferente, dependendo de como está”.





As linhas da Amávia indicadas para cabelos com química são:





Caviar Supremo

Linha de nutrição profunda composta de caviar que envolve os fios e restaura a camada natural de nutrientes do cabelo. Composta por shampoo, condicionador, máscara e leave-in.





Loiras Deslumbrantes

Uma linha própria para mulheres loiras tingidas ou tonalizadas, que ajudam a fixar o pigmento por mais tempo no fio. Composta por shampoos e condicionadores matizadores e regeneradores, spray e máscara.





Nutry Force

Produtos desenvolvidos para a nutric%u0327a%u0303o de cabelos ressecados e sensibilizados. Composta por shampoo, condicionador, máscara e repositor de proteínas.





Repair Complex e Restore Premium

As duas linhas são voltadas para a reconstrução capilar, unindo o poder da queratina e da creatina, que devolvem a resistência, a elasticidade e o brilho dos fios. São compostas por shampoo, condicionador, máscara, repositor de massa e fluido reconstrutor.





Vegan Coconut

Desenvolvida com óleo de coco natural e água de coco purificada, a linha promove uma hidratação profunda, repondo água e lipídios para dentro da fibra capilar. Composta por shampoo, condicionador, máscara, creme para pentear e gelatina para modelar.





Os produtos da Amávia contam com ingredientes de alta qualidade, como silicones, queratina, óleo de coco, creatina, ceramidas, óleo de argan e muitos outros que tratam profundamente os cabelos. Como diz Gilbert, “os produtos da marca têm história, tempo de mercado e tecnologia e, como já vêm sendo testados e aprovados há muito tempo, chegaram a um estado de desenvolvimento que atende muito bem à necessidade da mulher de tratar o cabelo e efetivar o cronograma capilar”.





Que tal começar um cronograma capilar em casa?





O cronograma capilar é uma rotina de cuidados que pode ser feita em casa por qualquer pessoa, dura de um a três meses e usa três técnicas diferentes: a hidratação repõe água, a nutrição repõe nutrientes e a reconstrução repõe queratina à estrutura do cabelo.





Hidratação

A hidratação pode ser feita a cada 15 dias ou semanalmente. Na hora de escolher produtos, prefira máscaras ou cremes que contenham aloe vera, colágeno, extratos vegetais, glicerina, lanolina, lecitina, óleo de jojoba ou rícino, pantenol, sacarose e/ou vitaminas.

Nutrição

A nutrição (ou umectação) repõe os lipídios que o cabelo perde, além de aumentar a lubrificação do fio. Pode ser feita com produtos que contenham ceramidas, óleos vegetais (coco, abacate, argan, linhaça, uva, amêndoas ou azeite) ou manteigas vegetais (karité, murmuru, cacau, cupuaçu, macadâmia ou tutano).





Reconstrução

Quando o cabelo está poroso, áspero, opaco, com pouca elasticidade, ressecado ou com pontas duplas, o melhor a se fazer é uma reconstrução com máscaras, ampolas ou cremes apropriados.





Para saber qual é o melhor cronograma para você, faça o teste da porosidade: coloque um fio de cabelo em um copo com água. Se o fio boiar, ele precisa de hidratação; se afundar, precisa de reconstrução; se ficar na metade, precisa de nutrição.

Sabendo disso, siga um dos cronogramas abaixo, respeitando dois dias de espaço entre uma lavagem e outra:

Sobre a Amávia





Junção entre as palavras “amável” e “viável” (que formam o conceito da marca), a Amávia é uma empresa fundada em 2011 que produz cosméticos para diversos tipos de cabelo. As linhas oferecidas são consideradas profissionais e oferecem, por meio de ativos especiais, beleza, saúde e vigor aos fios, tudo isso sem precisar ir ao salão de beleza.





Por meio dos distribuidores em todas as regiões do Brasil, dos investimentos em tecnologia e da capacitação dos profissionais envolvidos no desenvolvimento dos produtos, a Amávia se destaca não só pela sua qualidade: o principal diferencial da marca é o posicionamento premium dentro do mercado nacional por meio de produtos de alta qualidade vendidos por um preço acessível.





Além disso, a Amávia também se diferencia pela fidelização dos clientes e pelos resultados alcançados até hoje: “o nosso feedback é muito positivo. Não temos dificuldade nenhuma de fidelizar ou no trabalho de recompra por parte da clientela que conhece e usa os produtos. Usando uma vez o produto, temos a certeza de que a mulher se tornará cliente fiel”, pontua Gilbert.









