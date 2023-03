A manteiga de karité, uma esperança para as mulheres do Mali

Niagalé Camara se abaixa para colocar o fruto dentro de uma bacia. Ao lado de outras mulheres reunidas em uma cooperativa perto de Bamako, elas transformam o produto em um óleo vegetal muito popular - a manteiga de karité.



A árvore de karité cresce apenas na África e seu fruto é colhido quase exclusivamente pelas mulheres. Este virou um verdadeiro método de desenvolvimento em alguns dos países mais pobres do mundo.



A Aliança Global do Karité (GSA, na sigla em inglês) indicou que 16 milhões de mulheres africanas se sustentam com sua colheita, principalmente em zonas rurais.



Junto com a Nigéria e Burkina Faso, Mali é um dos primeiros produtores mundiais de karité, todos situados no oeste do continente.



A demanda do produto aumentou exponencialmente nos últimos anos, impulsionada pelos consumidores ocidentais atraídos por produtos apresentados como orgânicos e naturais.



As mulheres da Cooperativa das Produtoras de Karité de Siby (COOPROKASI) - que produzem a manteiga nesta vila da área rural do Mali - ainda não se beneficiaram totalmente da popularidade deste produto.



Criada em 2003, a cooperativa conta com o serviço de 1.000 mulheres.



As empregadas permanentes ganham mensalmente o valor equivalente ao salário mínimo, cerca de US$ 76 (R$ 391). Já as contratadas temporariamente recebem por cada trabalho realizado.



"Uma das vantagens da cooperativa é permitir que as mulheres tenham um emprego" durante todas as temporadas e não apenas nas chuvosas, destaca a responsável pelas vendas Filfing Koumaré.



Para a criação da manteiga de karité, primeiro a noz deve ser descascada para depois extrair a amêndoa. O fruto é, então, triturado, lavado e secado várias vezes antes de ser levado para a panela. Um líquido escuro começa a ser produzido no cozimento.



Após filtrado, o produto restante fica limpo de impurezas e se torna a manteiga de karité.



A contadora da cooperativa, Kamissoko Kinimba, conta que a manteiga é utilizada na produção de sabonetes e cremes vendidos na cidade, na capital Bamako e nos países do mundo todo.



"Quando as mulheres vendem, ganham uma renda que permite ter um pouco de autonomia financeira", afirma a presidente da cooperativa, Assitan Kone Camara.



"Mas uma das dificuldades é a falta de apoio e recursos", lamenta.



O prefeito de Siby, Douda Keita, concluiu que "apoiar esta estrutura para modernizá-la é fundamental".