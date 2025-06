Quais vacinas você precisa atualizar para se proteger no inverno

Com a chegada do inverno, cresce a preocupação com doenças respiratórias e infecções que são mais comuns nessa estação. Para se proteger e evitar complicações, a atualização do cartão de vacinação é fundamental.

Entre as vacinas recomendadas para atualizar ou tomar no inverno, destacam-se:

Vacina contra a gripe (Influenza): A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a gripe causa entre 3 a 5 milhões de casos graves e até 650 mil mortes por ano no mundo. No Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a gripe em 2021 atingiu 72,1% do público-alvo, quando a meta era aplicar as doses em 90% .





Vacina pneumocócica: Segundo o Ministério da Saúde, a pneumonia é uma das principais causas de morte no país, especialmente entre crianças menores de 5 anos e idosos. A vacina pneumocócica reduz em até 60% os casos graves.





Vacina contra a Covid-19: Dados do Ministério da Saúde mostram que a vacinação reduziu em mais de 90% os casos graves e mortes pela doença desde o início da campanha. Manter a vacinação em dia é fundamental para proteção contra variantes.





Vacina contra a coqueluche: No Brasil, entre 2010 e 2020, foram registrados cerca de 52 mil casos da doença, que pode ser fatal para bebês. Adultos em contato com crianças são recomendados a atualizar a vacina.





Luis Otávio Teixeira, especialista do Humana Laboratório, reforça a importância de consultar um profissional de saúde para orientação individualizada. “Além das vacinas, é fundamental manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, hidratação e higiene adequada, para fortalecer a imunidade no inverno.”

O Humana Laboratório recomenda que toda a população fique atenta ao calendário vacinal e procure manter as vacinas atualizadas para garantir uma temporada de inverno mais segura e saudável.