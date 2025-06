Pacientes oncológicos: a importância da vacinação no inverno

Com a chegada do inverno, a atenção à saúde de pacientes oncológicos deve ser redobrada, especialmente no que se refere à prevenção de infecções respiratórias. A vacinação contra a Influenza (gripe) e a Covid-19 se torna uma medida fundamental para proteger essa população vulnerável de quadros graves e suas potenciais complicações.

Sobre a vacina contra a Influenza, a especialista destaca sua importância anual. "A vacina da gripe é atualizada a cada ano para proteger contra as cepas virais circulantes. Para pacientes oncológicos, receber essa vacina pode significativamente reduzir o risco de desenvolver a doença e suas complicações respiratórias", afirma Dienata.

Em relação à vacina contra a Covid-19, a oncologista ressalta a necessidade de manter o esquema vacinal atualizado, seguindo as recomendações das autoridades de saúde. "A covid-19 ainda representa um risco, especialmente para pacientes imunocomprometidos. A vacinação, incluindo as doses de reforço, oferece uma proteção importante contra as formas mais graves da doença", pontua.

A oncologista também orienta que pacientes oncológicos conversem com seus médicos sobre o momento ideal para a vacinação, considerando a fase do tratamento e as condições clínicas individuais. “É essencial que a decisão de se vacinar seja tomada em conjunto com a equipe médica, que poderá avaliar o melhor momento e as precauções necessárias em cada caso”, destaca Dienata.

Atenção ao tipo de vacina

Outro ponto importante é a diferenciação entre vacinas com vírus atenuado e vacinas inativadas. Em pacientes imunossuprimidos, como muitos em tratamento oncológico, vacinas com vírus vivos atenuados podem ser contraindicadas. Por isso, é fundamental que a escolha da vacina e o momento da aplicação sejam orientados por um oncologista, garantindo segurança e eficácia no processo de imunização.

Informação importante: A vacinação é uma ferramenta crucial na proteção da saúde de pacientes oncológicos, especialmente durante o inverno. Consulte seu médico para obter orientações personalizadas sobre a imunização contra Influenza e Covid-19.