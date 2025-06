As 5 doenças que mais afetam os cães no frio; veja como protegê-los

A chegada da frente fria acende um alerta importante para os tutores de cães: o inverno pode ser tão desafiador para os pets quanto para os humanos. De acordo com Mariana Silva, veterinária e consultora técnica da Boehringer Ingelheim, o frio favorece o surgimento ou agravamento de diversas doenças nos cães, sendo a prevenção a melhor forma de cuidado.



Assim como os humanos, os cães também sofrem com as mudanças de clima. O frio pode baixar a imunidade e facilitar o aparecimento de doenças respiratórias. As doenças articulares também tendem a se manifestar com mais frequência no inverno. "Além disso, nessa época do ano, a preocupação com os parasitas diminui, pois estamos acostumados a ouvir que eles só se proliferam no verão. Mas os parasitas não dormem no inverno e, por isso, é fundamental manter os cuidados com o pet durante todo o ano”, explica a veterinária.





Confira as cinco doenças mais comuns em cães durante o inverno:

Tosse dos canis ou gripe canina (traqueobronquite infecciosa): altamente contagiosa, provoca tosse seca e persistente. Ambientes fechados e frios favorecem sua transmissão

altamente contagiosa, provoca tosse seca e persistente. Ambientes fechados e frios favorecem sua transmissão Doenças articulares: cães idosos ou com predisposição podem sentir mais dor e rigidez nas articulações, devido ao frio

cães idosos ou com predisposição podem sentir mais dor e rigidez nas articulações, devido ao frio Dermatites: banhos com água muito quente e secagem inadequada podem causar irritações na pele

banhos com água muito quente e secagem inadequada podem causar irritações na pele Verminoses: mesmo no frio, ovos e larvas de vermes podem sobreviver em ambientes externos e infectar os cães

mesmo no frio, ovos e larvas de vermes podem sobreviver em ambientes externos e infectar os cães Infestações por pulgas e carrapatos: ao contrário do que muitos pensam, esses parasitas não desaparecem no inverno e continuam representando riscos à saúde dos animais, já que podem adentrar ao ambiente residencial por intermédio de roupas e sapatos infectadas no ambiente externo

Mariana Silva reforça ainda a importância da vacinação contra a gripe canina nesta época do ano. “A doença respiratória é altamente contagiosa e pode se espalhar rapidamente entre os cães, especialmente em locais com alta concentração de animais. A vacina é uma aliada essencial para proteger os pets durante o inverno”, destaca.