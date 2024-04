Um homem, de 50 anos, foi morto na rua de casa com diversos disparos de arma de fogo no início da noite dessa quarta-feira (3/4), no bairro Leonina, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada já sem vida e com um ferimento no tórax. A esposa da vítima contou que o homem não tinha envolvimento com tráfico ou com organização criminosa e que trabalhava vendendo bebidas em um trailer do lado de casa.

A mulher ainda relatou que o marido cuidava de um lote há 20 anos e que recentemente os donos do imóvel decidiram vender o espaço, que contempla a casa onde o homem morava.

Ainda de acordo com ela, o dono do imóvel combinou que iria indenizar a vítima após a venda do lote, mas nenhum valor foi depositado. O homicídio aconteceu após o proprietário cuidar do imóvel por conta própria.

O irmão da vítima relatou que o homem usava crack e maconha e era dependente químico há alguns anos. A PM constatou uma passagem por consumo de drogas em 2008 e uma por tráfico, em 2014. Em 2010, houve também um registro de reintegração de posse envolvendo a vítima de um lote na mesma rua onde morava e foi morta, mas os proprietários do imóvel não foram localizados à época.

A perícia foi acionada e constatou diversas perfurações por arma de fogo no tórax da vítima. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.