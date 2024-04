Em Belo Horizonte a quinta-feira (04/4) tem previsão meteorológica de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 19°C; a máxima estimada à tarde é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Já para o restante do estado mineiro, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte e Jequitinhonha - que pode ter chuvas intensas de até 50 mm/dia, acompanhadas rajadas de vento ocasionais entre 40 a 60 km/h.

Há também possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado.

A maior temperatura do estado está prevista para a Zona da Mata, que deve chegar aos 36°C. A menor, no Sul de Minas, 11°C.