A primeira semana de abril começou com céu aberto em Belo Horizonte, mas a capital pode registrar pancadas de chuvas nesta segunda-feira (1/4).

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 17°C, a máxima estimada pode chegar a 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que no decorrer da semana as temperaturas variem entre 18°C e 31°C na capital.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, a primeira semana de abril será de chuvas recorrentes nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha, segundo o Inmet. Já as regiões do Triângulo e Alto Paranaíba devem ter pancadas à tarde. No restante do estado, o tempo permanece estável com variação de nebulosidade, inclusive na capital.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, a tendência é que o mês de abril seja de chuva dentro da normalidade e temperaturas ainda acima da média. No decorrer do mês, as chuvas devem reduzir gradualmente, de forma que no início de maio todo o estado já se encontre com a estação seca estabelecida.

“Em relação às temperaturas, a partir da segunda quinzena, normalmente, há um aumento na amplitude térmica diurna, ou seja, manhãs mais frias e tardes com temperaturas mais elevadas. Durante o outono aumenta a diferença entre a temperatura máxima e mínima, em relação ao que percebemos durante o verão”, explica a especialista.

No Sul de Minas, no entanto, a semana será de friozinho pela manhã e temperaturas elevadas à tarde, principalmente na região serrana. A meteorologista explica que, devido a pouca quantidade de nuvens durante a noite e madrugada, a perda radiativa durante este período é favorecida, o que faz as temperaturas caírem um pouco mais.

O fenômeno já pode ser visto na madrugada desta segunda em algumas cidades do Sul do estado. Os municípios de Monte Verde e Maria da Fé registraram as duas menores temperaturas do Brasil entre 0h e 8h de hoje, com 9,2°C e 9,3°C, respectivamente. Caldas, também localizada no Sul de Minas, também entrou no ranking das temperaturas mínimas desta segunda, com 11,7°C.