Com a ajuda de cães farejadores, da Rocca (Rondas Ostensivas com Cães), e de uma caçada que durou a madrugada, a Polícia Militar (PM) prendeu os dois suspeitos do assassinato do pedreiro Sander Fernandes Carlindo, de 30 anos, ocorrido na noite desse domingo(31/3), no Bairro José de Almeida, em Nova Lima. Os presos são o irmão da vítima, Wallace, e seu cunhado, Maxmüller. De acordo com a polícia, o pedreiro foi morto a pauladas.

As prisões ocorreram por volta de 8h30 desta segunda-feira (1/4). Depois de cometerem o crime, a dupla se escondeu em uma mata próxima ao bairro. Uma viatura, comandada pelo sargento Figueiredo, solicitou cães farejadores para fazer as buscas, que tiveram, também, a participação do helicóptero da PM. Depois de cinco horas de buscas, os animais cercaram os dois suspeitos.



Ainda de acordo com a polícia, a motivação para o crime seria uma briga de família. Sander e o irmão Wallace vinham se desentendendo há algum tempo, segundo informações de parentes, por causa de uma herança e haveria, também, problemas de drogas entre eles.



Por esse motivo, já não se falavam e nem se encontravam, No entanto, na noite de domingo, os irmãos se encontraram. Junto de Wallace estava o cunhado Maxmüller. Houve um novo desentendimento e os irmãos partiram para a briga, sendo que Maxmüller entrou para defender o cunhado e amigo.



Com um pedaço de pau, Wallace atingiu a cabeça de Sander, que caiu. Maxmüller teria dado golpes com a vítima já caída. Segundo os policiais militares que estiveram no local, foram várias pancadas na cabeça. Os dois, irmão e cunhado, foram levados para a Delegacia de Nova Lima.