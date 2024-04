A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens suspeitos de terem feito um assalto a dois adolescentes que estavam lanchando na Vila Isa, em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce. A captura aconteceu depois de um bloqueio da PM, que localizou o veículo com os assaltantes no Bairro Altinópolis.

Leia também: Motoqueiro é morto na frente de restaurante no interior de MG

O caso ocorreu na tarde-noite de quarta-feira (3/4). Duas pessoas, que estavam lanchando, foram surpreendidas pelos dois assaltantes. Um deles estava armado e apontou uma pistola, anunciando o roubo. Eles levaram dinheiro e dois celulares.

Logo depois do crime, a polícia foi acionada. Pelas câmeras de segurança da lanchonete, os agentes identificaram o veículo em que estavam os suspeitos: um Citröen C4 Pallas, de cor prata, com mais duas pessoas.

Leia também: Integrantes de suposto grupo de exploração sexual são presos no interior de MG



De posse dessas informações, a PM realizou o bloqueio. O veículo foi localizado e abordado, com quatro ocupantes, nas proximidades do viaduto Mister Simpson, no Altinópolis. Com eles, foi encontrada uma réplica de pistola. Os quatro presos foram encaminhados à delegacia e o veículo utilizado na ação foi apreendido e feito o flagrante. os celulares foram recuperados.