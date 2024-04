A operação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar

Dois homens, de 40 e 53 anos, e uma mulher, de 28, foram presos nessa quarta-feira (3/4), em Nanuque, no Vale do Mucuri, acusados de integrar uma associação criminosa de tráfico de pessoas.



As investigações tiveram início em janeiro deste ano, quando uma adolescente de 16 anos, residente na Bahia, teria sido aliciada pela investigada, por meio de conversas por aplicativo de mensagens, para que a jovem residisse em Nanuque, sob o pretexto de uma falsa proposta de emprego como babá.



Ludibriada pela farsa, a adolescente viajou com um dos investigados da Bahia até a cidade mineira. Chegando em Teófilo Otoni, na mesma região mineira, a adolescente tomou conhecimento de que o trabalho seria, na verdade, tráfico de drogas e exploração sexual.



A adolescente, segundo policiais civis, entrou em contato com a mãe pela última vez por volta das 17h do dia em que chegou em Nanuque, quando já se encontrava alojada na casa da investigada. A mãe da vítima entrou em contato com a polícia e a adolescente foi registrada como desaparecida.



Após investigações, a Polícia Civil representou pela prisão dos investigados diante dos indícios da existência de uma associação criminosa voltada para o aliciamento e tráfico de adolescentes no município, em sua maioria meninas, para, principalmente, a prática de tráfico de drogas, havendo, ainda, indícios de exploração sexual.



Os policiais conseguiram identificar e prender um homem que se autodenominava líder da facção criminosa. A ação policial contou com o apoio da Polícia Militar durante o cumprimento dos mandados, bem como da perícia, que procedeu à análise dos conteúdos de conversas de aplicativo e sua transcrição. Também foram apreendidos quatro celulares.