Dois homens foram detidos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse domingo (24/3) após brigarem por causa do valor cobrado para um programa sexual entre eles. Os rapazes, de 23 e 24 anos, contaram histórias conflitantes para a Polícia Militar (PM).





Os militares foram chamados por um homem que informou que teria sido vítima de uma tentativa de roubo de sua moto. Questionado pelos policiais de como foi a dinâmica da tentativa de assalto, o homem mudou a versão da ocorrência. O homem contou aos militares que havia chamado um conhecido para usar drogas. Após o consumo, o conhecido tentou fazer sexo com ele, o que levou a uma briga. O homem disse que os ferimentos no braço e na mão esquerda e no nariz foram resultados da briga.

O homem que chamou a PM negou que teria feito sexo com o conhecido. O outro rapaz envolvido na história foi identificado e encontrado pela polícia. Na sua versão, o segundo homem disse que recebeu diversos convites do colega para terem relações sexuais e que nesse domingo, ao receber proposta de R$ 100 pelo programa, resolveu aceitar.

No entanto, após transarem em um loteamento no bairro Copacabana, o homem que fez a proposta de sexo pago disse ter apenas R$ 30 para o pagamento. O valor inferior ao combinado levou a uma briga, com os dois homens utilizando pedras e tijolos que estavam no local para se agredirem.



Os dois homens foram levados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Eles foram ouvidos, mas resolveram não prestar queixa um contra o outro.