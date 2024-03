Uma mulher, que ainda não teve a identidade divulgada, foi presa ao tentar assaltar alunos dentro de uma academia no bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (18/3).

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a suspeita entrou em uma academia da Avenida Silviano Brandão e pediu para usar o banheiro, alegando que estava grávida.

A atendente liberou a entrada da mulher que, no interior do banheiro, abordou uma aluna da academia com uma réplica de arma de fogo e anunciou o assalto. A suspeita exigiu dinheiro, mas a vítima alegou que não tinha e foi liberada.

Ao sair do sanitário, a aluna alertou os funcionários da academia sobre a tentativa de assalto. Durante uma tentativa de abordagem, a suspeita passou a ameaçar as pessoas presentes na loja.

Um policial à paisana, que estava malhando na academia na hora da ocorrência, conseguiu conter a suspeita até a chegada da Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência segue em andamento.